Após temporais, ação reforma unidades de saúde em Ribeirão Preto

Após os intensos vendavais que atingiram o município de Ribeirão Preto e danificam estruturas públicas de atendimento, o Movimento União BR estruturou uma força-tarefa em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde para apoiar a reestruturação da rede de saúde local.

A ação envolve o envio de suporte emergencial móvel e a realização de obras de recuperação infraestrutural.

Atendimento emergencial mantém a rede de saúde em Ribeirão Preto

Para evitar a interrupção dos serviços à população durante os próximos três meses, o Movimento União BR disponibilizou uma estrutura composta por dois contêineres adaptados para consultórios, uma carreta saúde e tendas de apoio, onde médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) já estão atuando no atendimento aos pacientes.

Paralelamente, a organização viabilizou a reforma completa de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), além dos serviços de pintura do Hospital Santa Lydia, o maior hospital com atendimento 100% SUS da cidade, e de outras duas UBSs da rede municipal.

Ribeirão Preto é reconhecida pela gestão da saúde

A escolha da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto para o recebimento do apoio fundamentou-se na eficiência e no rigor técnico demonstrados pela gestão pública local.

O município foi reconhecido recentemente no prêmio "100 Mais Influentes da Saúde", promovido pelo Grupo Mídia por meio do Ecossistema Healthcare, premiação considerada o "Oscar da Saúde" no país, na categoria Representatividade.

O reconhecimento destacou a reestruturação da rede municipal orientada por dados, priorização por gravidade e ampliação de especialidades médicas.

Parceria reforça atendimento após os vendavais

"A parceria com o Movimento União BR chegou em um momento decisivo para a rede de saúde de Ribeirão Preto.

Depois do temporal que danificou estruturas importantes, tivemos que reorganizar o atendimento rapidamente para não deixar a população desassistida.

A carreta e os contêineres cedidos pela ONG estão garantindo que esse atendimento continue de forma digna, sem que o morador sinta o peso desse vazio no dia a dia.

Além disso, uma unidade passará por reforma completa, também viabilizada pela ONG.

É esse tipo de articulação entre poder público e sociedade civil que faz a diferença na hora em que a cidade mais precisa", afirmou o Secretário Municipal da Saúde, Dr. Mauricio Godinho.

"Nossa missão é conectar quem quer ajudar com quem precisa de ajuda de forma ágil e estruturada.

Diante dos impactos causados pelos vendavais em Ribeirão Preto, sabíamos que a resposta na área da saúde precisava ser imediata.

Unir forças com a gestão municipal e com a iniciativa privada nos permitiu não apenas garantir a continuidade do atendimento, mas também promover melhorias que deixarão um legado para a cidade", destaca Tatiana Monteiro, fundadora e presidente do Movimento União BR.

Apoiadores viabilizam a resposta em Ribeirão Preto

A mobilização da infraestrutura emergencial e as obras em Ribeirão Preto foram viabilizadas por meio dos apoiadores e parceiros: Hypera Pharma, B3 Social, Itaú Unibanco, iFood, Sherwin-Williams, Suvinil, Maurílio Biagi Filho, Daniela Rogartis, Instituto Far Hinode, Viveo, Grant Thornton, Zurich, Zurich Santander, Zurich Foundation, Starkbank, Instituto da Criança, Instituto Stone, FlexMedical, Docket, VNP Advogados, Europamotors e Mills.