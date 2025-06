Nova York planeja maior usina nuclear dos EUA em 15 anos

O estado de Nova York planeja construir uma nova usina nuclear, no que será o maior projeto do tipo nos Estados Unidos em mais de 15 anos, de acordo com o Wall Street Journal.

O projeto, segundo o jornal, representa um teste para as medidas do presidente Donald Trump, que prometeu acelerar a liberação de licenças para empreendimentos nucleares.

A governadora Kathy Hochul informou que determinou à estatal New York Power Authority a construção de pelo menos 1 gigawatt de nova capacidade nuclear, o suficiente para abastecer cerca de um milhão de residências. A estatal ficará encarregada de escolher o local, no interior do estado, e definir o modelo do reator. O projeto poderá ser tocado sozinho ou em parceria com empresas privadas.

A iniciativa marca uma tentativa de reverter décadas de estagnação no setor nuclear americano, que enfrenta altos custos, processos regulatórios lentos e preocupações com segurança.

O cenário atual é de queda na capacidade nuclear dos EUA, que recuou mais de 4% desde o pico em 2012. O fechamento da usina de Indian Point, em 2021, é um exemplo emblemático. Localizada a cerca de 65 quilômetros de Manhattan, a unidade atendia 25% da demanda elétrica da cidade e foi desativada por questões ambientais e de segurança.

Planos do governo de Nova York

Segundo o WSJ, o plano de Nova York se apoia nas medidas assinadas por Donald Trump em maio para destravar o licenciamento de projetos nucleares no país. As medidas presidenciais preveem a reformulação da agência reguladora, o fortalecimento da cadeia de suprimento de combustível nuclear e a liberação de terras federais para a instalação de reatores voltados a bases militares e data centers para inteligência artificial.

A governadora de NY afirmou que, desde que assumiu o cargo em 2021, pressiona a Casa Branca por mudanças nos processos de licenciamento nuclear. Ela questiona por que projetos do tipo ainda levam cerca de uma década para sair do papel, o que, segundo ela, desestimula novos investimentos no setor.

O WSJ destaca que o governo de Nova York considera utilizar os terrenos das três usinas nucleares em operação no estado, todas controladas total ou parcialmente pela Constellation Energy, a maior operadora de usinas nucleares dos Estados Unidos. A proposta em análise prevê a construção de um reator de grande porte ou de um conjunto de pequenos reatores modulares.

Paralelamente, o estado busca um subsídio federal para viabilizar a expansão da usina Nine Mile Point, localizada em Oswego.

O governo também mantém diálogo com autoridades canadenses para estudar o modelo adotado em Ontário, que prevê a construção de quatro pequenos reatores modulares. Esse formato permitiria a fabricação em série, com potencial para reduzir custos e acelerar os cronogramas de entrega.

Além disso, as autoridades analisam os problemas que elevaram os custos dos dois reatores mais recentes dos EUA, construídos em Plant Vogtle, na Geórgia. As obras, iniciadas em 2009, só foram concluídas entre 2023 e 2024, com custo final superior a US$ 30 bilhões — mais que o dobro das estimativas iniciais.