Netanyahu pede evacuação de Gaza e assegura que governo agirá com 'todas as forças' contra o Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu à população israelense que deixe a região da Faixa de Gaza porque o governo agirá com todas as forças para destruir o Hamas.

“Todos os lugares onde o Hamas se organiza, todos os lugares onde o Hamas se esconde e opera a partir deles, nós os transformaremos em ruínas. Digo aos moradores de Gaza: saiam daí agora, porque agiremos em todos os lugares e com todas as forças”, disse Netanyahu.

O discurso transmitido na rede nacional de televisão foi publicado há pouco na sua conta oficial do X, anteriormente conhecido como Twitter. “Esta guerra levará tempo. Ela será difícil. Dias desafiadores ainda estão por vir. Mas posso garantir uma coisa: venceremos.”

Netanyahu disse que o Hamas iniciou uma guerra “cruel e maligna”. “Venceremos esta guerra, mas o preço é demasiado alto para suportar. Este é um dia muito difícil para todos nós. O Hamas quer assassinar a todos”, disse, destacando que o grupo extremista matou crianças, sequestrou idosos e massacrou os cidadãos. “O que aconteceu hoje não é visto em Israel - e vou garantir que não aconteça novamente. Todo o governo apoia esta decisão”, assegurou o primeiro-ministro israelense.

O primeiro-ministro disse que o Exército usará toda a sua força para “destruir” o Hamas, que já está devolvendo o controle dos assentamentos à população e prometeu vingar este dia à população israelense. Netanyahu também cobrou o Hamas pela segurança dos reféns. “Israel prestará contas com qualquer um que danificar um fio de cabelo da sua cabeça”, ameaçou.

No pronunciamento, Netanyahu também agradeceu o apoio dos Estados Unidos e de outros países. “Falei hoje há algumas horas com o presidente Biden e com os líderes dos países do mundo para garantir a liberdade de ação de Israel para a continuação das ações. Agradeço ao Presidente Biden pelas suas palavras claras e fortes. Agradeço ao Presidente francês, ao primeiro-ministro britânico e a muitos outros líderes pelo seu apoio sem reservas a Israel”, afirmou o primeiro-ministro israelense.