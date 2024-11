'Negociações entre Mercosul e UE não estão avançando', diz presidente do Paraguai

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, disse nesta segunda-feira, durante uma visita ao Brasil, que as negociações para o acordo de livre-comércio entre Mercosul e União Europeia “não estão avançando”.

O presidente paraguaio expressou pessimismo em relação a esse acordo, que está em tratativas há mais de 20 anos, e se declarou “muito crítico” da posição europeia, durante sua participação em um painel no congresso AgroForum, organizado em São Paulo pelo banco BTG Pactual.

O acordo entre Mercosul e UE foi assinado em 2019, mas ainda não foi ratificado devido a novas exigências ambientais introduzidas pelos europeus.

À margem dessa negociação, Peña garantiu que “se tudo correr bem” o acordo comercial entre Mercosul e Emirados Árabes Unidos será assinado durante a próxima cúpula do G20, que acontece no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro.

A última reunião de negociação entre os dois lados foi realizada esta semana em Montevidéu, liderada pela delegação paraguaia, que concluiu com “progresso significativo”, de acordo com o Mercosul.

Peña se referiu ao Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, como “a melhor plataforma” que esses países têm.

No entanto, ressaltou que “gostaria” que a integração entre os parceiros comerciais latino-americanos fosse “muito melhor” e enfatizou a importância do Mercosul no combate à crise alimentar que o mundo está sofrendo.

“Se os países fundadores do Mercosul criarem um acordo forte, ninguém poderá nos combater. Somos os maiores produtores de proteína do mundo e o mundo está enfrentando atualmente uma crise alimentar muito complexa”, analisou Peña.

Para fortalecer essa aliança, o presidente do Paraguai opinou que é necessário “unir forças entre os países, os setores público e privado”.

Peña participou do painel “Paraguai e Brasil: oportunidades para a indústria e o comércio”, moderado pelo presidente do BTG Pactual, o empresário brasileiro André Esteves.