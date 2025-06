Navio com 800 carros elétricos pega fogo e é abandonado no meio do Pacífico

Um navio, com 800 carros elétricos, pegou fogo e foi abandonado no meio do Pacífico. O incêndio no cargueiro, na última terça-feira, 3, forçou a evacuação da tripulação e gerou preocupações sobre a segurança do transporte de veículos elétricos (EVs). O Morning Midas, que carregava cerca de 3 mil veículos, incluindo 800 carros elétricos, foi abandonado após os esforços para conter as chamas falharem.

Segundo a Bloomberg, o fogo começou em um dos decks do navio, de acordo com a Zodiac Maritime, responsável pela gestão do cargueiro. Apesar de tentativas iniciais de combate às chamas, a situação rapidamente se agravou, levando à evacuação de todos os 22 membros da tripulação pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Eles foram transferidos para um navio mercante nas proximidades.

Novo desafio para o transporte marítimo

A situação expõe um novo desafio no transporte marítimo: o risco associado aos incêndios em veículos elétricos. Estas chamas são particularmente difíceis de combater devido à natureza das baterias de lítio, que podem pegar fogo por mais tempo e a temperaturas muito mais altas.

O processo de "runaway térmico", que pode ocorrer quando uma bateria entra em reação em cadeia, torna a contenção do fogo ainda mais complexa. Um incêndio envolvendo EVs pode exigir até 30 mil litros de água para resfriar as baterias.

A carga no Morning Midas fazia parte de uma série de viagens internacionais, com o navio partindo de Yantai, na China, em 26 de maio. Antes disso, o cargueiro havia passado por dois outros portos chineses, Nansha e Xangai.

O aumento no transporte de veículos elétricos tem gerado preocupações adicionais para a indústria de transporte marítimo.

O valor elevado dos carros a bordo de grandes embarcações de carga, como o Morning Midas, torna esses incidentes ainda mais impactantes. Empresas de seguros, como a Allianz, destacaram a necessidade de adaptação da indústria para lidar com os novos riscos associados ao transporte de EVs.