“Não acabou”: casos de covid-19 aumentam em países saindo de isolamento

Alguns países registraram aumentos de casos de covid-19 depois de amenizarem isolamentos, e as populações precisam se proteger do coronavírus enquanto as autoridades continuam fazendo exames, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira.

Atualmente, o epicentro da pandemia está em nações das Américas Central, do Sul e do Norte, especialmente os Estados Unidos, disse a porta-voz da OMS, Margaret Harris.

“Quanto aos aumentos (de casos), sim, vimos em países de todo o mundo –não estou falando especificamente sobre a Europa– quando os isolamentos diminuem, quando as medidas de distanciamento social diminuem, às vezes as pessoas interpretam isso como “tudo bem, acabou'”, disse Harris em uma coletiva de imprensa da Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra.

“Não acabou. Não acabou até não haver mais nenhum vírus em qualquer lugar do mundo.”

Referindo-se às manifestações nos EUA desde o assassinato de George Floyd 10 dias atrás, Harris disse que os manifestantes precisam se precaver.

“Certamente vimos muita intensidade nesta semana, vimos pessoas que sentiram a necessidade de sair e expressar seus sentimentos”, acrescentou. “Pedimos a ela que se lembrem de continuar protegendo a si mesmas e aos outros.”

Para evitar infecções, a OMS aconselha as pessoas a manterem uma distância de ao menos um metro, lavar as mãos com frequência e evitar tocar a boa, o nariz e os olhos, disse Harris.