Na reta final das eleições, EUA têm 100 mil casos do coronavírus por dia

O número de novos casos da infecção respiratória covid-19 chegou a 99 mil por dia nos Estados Unidos às vésperas da eleição presidencial. A média de mortes, 800 por dia. A semana foi a pior, em termos de contágio, desde que a pandemia do novo coronavírus chegou ao país, em fevereiro. Cerca de metade dos 50 estados americanos registraram recorde de casos nos últimos dias.

Os Estados Unidos contam, no total, nove milhões de casos de covid-19, o maior volume do mundo, segundo levantamento global da universidade americana Johns Hopkins. Em segundo vem a Índia, com oito milhões, e o Brasil, com 5,5 milhões.

Embora, neste momento, o ritmo de contágio varie de acordo com a localidade, os especialistas em saúde esperam que nas próximas semanas todo o país esteja convivendo com uma acelerada disseminação da doença. Na sexta-feira, 30, havia 46 mil pacientes hospitalizados com covid-19 nos EUA, o maior volume desde meados de agosto. O número total de óbitos é de 229 mil, também o maior do mundo.

No último final de semana de campanha eleitoral, os candidatos Donald Trump, que busca seu segundo mandato consecutivo, e Joe Biden, que foi o vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2017, intensificaram a agenda de eventos, com comícios em estados decisivos na disputa. Um número recorde de cidadãos tem feito fila nas seções eleitorais para votar antecipadamene ao pleito, em 3 de novembro.

Segunda onda

O Reino Unido anunciou neste sábado, 31, uma série de restrições à circulação que, na prática, funciona como um lockdown (fechamento), depois de registrar um novo surto de covid-19 com até 75 mil novos casos por dia. Bares, restaurantes e a maior parte do comércio deve ficar fechada pelo menos até 2 de dezembro. A Grécia, a Áustria, a França, a Alemanha, a Bélgica e a Irlanda também estão pedindo à população que fique em casa para evitar que os casos cresçam a ponto de lotar os hospitais. A cada dia, no mundo, 500 mil novos casos são registrados.