Na Finlândia, moradores ganham prêmio para deixar de usar carros

Os moradores de uma cidade na Finlândia podem ganhar recompensas, como passagens de ônibus, ou produtos alimentícios, se reduzirem o uso do carro, graças a uma iniciativa para estimular estilos de vida com baixo teor de carbono.

Batizada de “CitiCap“, a iniciativa – fundada pela União Europeia – oferece aos residentes o rastreamento de suas emissões de carbono durante as viagens, graças a um aplicativo que detecta se estão viajando de carro, transporte público, a pé, ou de bicicleta.

Os cidadãos voluntários que consomem menos do que a “cota de carbono” atribuída por semana recebem “euros virtuais”, que podem trocar por ingressos para piscina, passagens de ônibus, ou por uma fatia de bolo e um café em um estabelecimento da cidade.

“Lahti ainda é uma cidade muito dependente do carro. Nossa meta é que, até 2030, mais de 50% de todas as viagens sejam feitas em meios de transporte sustentáveis”, disse à AFP a responsável pelo projeto, Anna Huttunen.

Atualmente, 44% das viagens na cidade são consideradas “sustentáveis”.

O objetivo de longo prazo do projeto é desenvolver um novo método para incentivar comportamentos mais verdes, principalmente usando um sistema de “comércio pessoal de direitos de emissão de carbono” que outras cidades possam reproduzir, explicam os fundadores.

O conceito se baseia no sistema europeu de comércio de direitos de emissão de carbono, por meio do qual empresas e governos recebem créditos de carbono. Se excederem a cota, pagam; se emitirem menos do que o combinado, podem vender o excedente.

“O CitiCap despertou muito interesse em todo mundo, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos e no Canadá”, disse Huttunen.

21 kg de CO2 equivalente por semana

O aplicativo CitiCap fornece a cada participante um “orçamento” semanal de carbono, com base em sua situação pessoal.

Uma pessoa média em Lahti, uma cidade de 120 mil habitantes, “emite 21 quilos de CO2 equivalente por semana”, segundo Ville Uusitalo, responsável pela pesquisa do projeto.

O aplicativo desafia os usuários a reduzirem suas emissões em 25%, o que equivale a substituir 20 km de condução de carro pelo correspondente em transporte público, ou bicicleta.

Resta saber se recompensas mais significativas encorajariam mais cidadãos a deixar o carro.

Como o semiconfinamento imposto na Finlândia reduziu drasticamente as viagens de carro, os criadores do projeto ainda não foram capazes de avaliar os efeitos de sua aplicação na cidade.

Até agora, 2.000 pessoas baixaram o aplicativo, com até 200 usuários ativos simultaneamente.