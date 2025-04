Suécia prevê que tarifas impostas pelos EUA serão mais 'prejudiciais' do que o esperado

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, declarou nesta quinta-feira que as novas tarifas introduzidas pelos Estados Unidos a produtos procedentes de outros países podem ser mais prejudiciais do que o esperado para outras economias.

"A mensagem de ontem é certamente mais prejudicial do que muitos esperavam", opinou Kristersson em entrevista coletiva em Estocolmo.

Kristersson enfatizou que a Suécia manterá sua defesa do livre-comércio juntamente com o restante da União Europeia (UE) e buscará mais cooperação internacional, além de fortalecer a economia nacional.

"Devemos estar preparados para que a situação econômica e o crescimento sejam afetados", disse o ministro do Comércio, Benjamin Dousa, na mesma ocasião.

De acordo com cálculos do Ministério das Finanças da Suécia, as tarifas impostas por Trump à União Europeia podem reduzir o crescimento da economia do país nórdico entre 0,15% e 0,4%.

"Temos a força para fazer mais. A economia sueca é forte", garantiu a ministra da Economia, Elisabeth Svantesson.