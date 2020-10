Mortes por coronavírus no mundo superam marca de 1,1 milhão

O número global de mortes pelo coronavírus superou, neste sábado a marca de 1,1 milhão, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Segundo a instituição americana, o mundo já soma 1.105.505 vítimas fatais por causa da covid-19 desde o início da pandemia. Já o número de casos ultrapassa os 39 milhões, com 39.405.715 infectados.

Os Estados Unidos são os que mais registraram óbitos até o momento, totalizando 218,602 mil. Na sequência, está o Brasil (153.214 mortes), Índia (112.998) e México (85.704).

Os dados da Johns Hopkins mostram que os Estados Unidos também lideram em número de casos de contaminação. No país, já são mais de 8 milhões de casos de covid-19. A Índia ocupa o segundo lugar com 7,432 milhões de infectados, embora a contagem diária esteja apresentando uma tendência de queda. O Brasil, por sua vez, ocupa a terceira posição na lista de países mais atingidos pela doença, somando 5,2 milhões de casos, enquanto a Rússia contabiliza 1,376 milhão.

Na Europa, o coronavírus continua avançando. Neste sábado, a Alemanha registrou um novo recorde no número de casos diários, o que levou a chanceler, Angela Merkel, a pedir que as pessoas fiquem mais em casa. Em outros países, as medidas restritivas voltam a entrar em vigor, na tentativa de amenizar a segunda onda da covid-19.