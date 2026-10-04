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Resultado Senador no Rio de Janeiro 2026: Carlos Portinho e Carlos Jordy são eleitos

Portinho obteve 26,77% e Jordy, 24,56%

Senado: PL vence no Rio de Janeiro e elege dois senadores

Senado: PL vence no Rio de Janeiro e elege dois senadores

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h57.

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Os candidatos Carlos Jordy e Carlos Portinho, ambos do PL. foram eleitos senadores da República pelo estado do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,99% das urnas apuradas, Portinho obteve 26,77% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Jordy, que recebeu 24,56%.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

O pleito no estado do Rio de Janeiro em 2026 teve 15 nomes disputando o cargo de senador da República: 

    • Benedita da Silva (PT) — Número: 131

    • Carlos Jordy (PL) — Número: 221

    • Carlos Portinho (PL) — Número: 222

    • Marcelo Crivella (Republicanos) — Número: 100

    • Pedro Paulo (PSD) — Número: 555

    • Mônica Benício (PSOL) — Número: 500

    • Waguinho (Republicanos) — Número: 101

    • Hélio Secco (Missão) — Número: 144

    • Luciano Mattos (PRTB) — Número: 280

    • Marcos Dias (Podemos) — Número: 200

    • Michelly Xavier (UP) — Número: 800

    • Ó Clemente (Democrata) — Número: 355

    • Paula Falcão (PSTU) — Número: 160

    • Vinicius Benevides (UP) — Número: 808

Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica.

Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno.

Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

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