Mohamed al-Bashir é nomeado primeiro-ministro interino da Síria até março

O político Mohamed al-Bashir foi nomeado primeiro-ministro interino da transição da Síria até março, informou a televisão síria nesta terça-feira, 10, que agora controlada pelas forças que derrubaram o regime de Bashar al-Assad.

“O governo interino da fase de transição dura três meses sob a presidência de Mohamed al-Bashir”, disseram fontes da Administração Política Síria à televisão, após uma sessão do Conselho de Ministros na qual os poderes do gabinete do antigo regime foram transferidos para um novo Executivo.

A reunião, que não contou com a presença de autoridades do Interior e da Defesa, incluiu o ex-primeiro-ministro sírio, Mohamed Ghazi al-Khalali, e Bashir, entre outros, para transferir as pastas e “dar início ao trabalho”.

“Essa atribuição veio do Comando-Geral. Fomos incumbidos de administrar o governo sírio até 1º de março de 2025”, disse Bashir em uma declaração televisionada, transmitida pelo canal de televisão saudita "Al Arabiya".

De acordo com as fontes, o novo governo de transição começará a tomar medidas relacionadas à segurança, como “a dissolução das autoridades de segurança e a revogação das leis de terrorismo”, embora não tenha entrado em detalhes.

Bashir foi nomeado em janeiro como chefe do “Governo de Salvação”, uma administração em Idlib e em outras áreas que escaparam do controle de Damasco, e ligada ao grupo islâmico Organização para a Libertação do Levante, que liderou a ofensiva de 12 dias que pôs fim aos 24 anos de Bashar al-Assad no poder.

Esse “Governo de Salvação” é uma espécie de braço político do grupo islâmico.