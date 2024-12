Embaixada da Síria confirma que Bashar al Assad está em Moscou Presidente que governou por 24 anos foi deposto neste fim de semana por rebeldes do grupo Hayat Tahrir Al-Sham (HTS)

DAMASCUS, SYRIA - MAY 03: Syria's President Bashar al-Assad, seen during the Signing of the comprehensive program of strategic and long-term cooperation between Iran and Syria, On May 03, 2023 In Damascus, Syria. (Photo by Borna News/Matin Ghasemi/Aksonline ATPImages/Getty Images) (Borna News/Matin Ghasemi/Aksonline ATPImages/Getty Images)