Ministro britânico mostra força ao reverter pacote de corte de impostos de Truss

Nomeado ministro das Finanças do Reino Unido há três dias, Jeremy Hunt procurou nesta segunda-feira, 17, acalmar os mercados nervosos e legisladores conservadores irritados ao anunciar que estava revertendo a maior parte do pacote de corte de impostos de Liz Truss, que deixou o Reino Unido em crise nos setores político e financeiro desde que foi revelado, há três semanas.

Hunt, de 55 anos, tornou-se na sexta-feira o quarto titular da pasta no país neste ano, depois que Truss demitiu seu antecessor Kwasi Kwarteng, e abandonou sua promessa de descartar um aumento no imposto sobre as sociedades, um elemento-chave de seus planos de redução de impostos.

Ministro veterano do gabinete, Hunt ocupou cargos importantes no governo, incluindo ministro das Relações Exteriores e da Saúde. Ele é visto como um centrista entre os conservadores e considerado um "par de mãos seguro" experiente para orientar o governo em sua atual crise autoinfligida.

É um retorno ao poder para um homem que concorreu duas vezes sem sucesso em disputas de liderança do Partido Conservador. No início deste ano, Hunt não conseguiu votos suficientes dos membros do partido e foi eliminado no primeiro turno da corrida para substituir Boris Johnson como líder do partido e primeiro-ministro do Reino Unido.

Hunt permaneceu um membro do Parlamento e manteve-se aos olhos do público, questionando as políticas do governo para a covid-19 como chefe do comitê seleto de saúde e assistência social do Parlamento.

