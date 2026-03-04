Metanol, aço e uva-passa: o que o Irã produz além de petróleo

Bandeira do Irã cobre parcialmente prédio atingido por míssil israelense em Teerã (ATTA KENARE /AFP)
Repórter
Publicado em 4 de março de 2026 às 06h01.
Com a indústria de petróleo no Golfo Pérsico em risco devido ao recente ataque conjunto dos EUA e de Israel no Irã, o principal produto de exportação do Irã entra em risco.
Com a guerra e o próprio Irã ameaçando fechar o estreito de Ormuz, por onde cerca de 20% do petróleo mundial é transportado, o país pode passar a depender ainda mais de suas outras exportações para balancear uma economia fragmentada e financiar sua resistência.
Uma economia liderada principalmente pela exportação, o país também exporta, além do petróleo, grandes quantidades de metais como ferro e aço, químicos orgânicos, bens agrícolas e fertilizantes. Até então, o governo iraniano vinha buscando aumentar essas exportações além do petróleo para reduzir sua dependência na commodity.
O Irã, todavia, é alvo constante de sanções econômicas e tarifas pelos EUA e pela União Europeia, o que reduz significativamente seu lucro potencial nas exportações. Em luz disso, o país frequentemente faz uso de trocas e barganhas, por exemplo, trocando certos minerais com a China por partes de veículos, fazendo com que as cifras do lucro de suas exportações não representem necessariamente o cenário real.
Veja algumas das exportações mais importantes do Irã, além do petróleo, e seus números ao longo dos anos.
Em meio aos esforços para se distanciar da dependência da exportação de petróleo, nos primeiros 10 meses do calendário iraniano, que terminou em janeiro de 2026, o país exportou mais de 6,5 bilhões de dólares apenas de aço, de acordo com agências de notícias locais.
Os dados mais recentes para o minério de ferro, de 2024, revelam uma cifra de US$ 1,06 bilhões, estima o Steel Radar, plataforma que acompanha o preço do aço. Em 2025, o volume das exportações de minério de ferro cresceu em 34,7%, e para o aço, o crescimento foi de 31,3% no mesmo período. O principal destino dessas matérias-primas é a China, o maior parceiro econômico e comercial do Irã.
Além disso, o Irã é o oitavo maior produtor de cobre do mundo, com vastas reservas desse mineral em seu território. Em 2024, o país lucrou cerca de 644 milhões de dólares com esse material, estima o jornal iraniano Tehran Times, com exportações divididas principalmente entre a China e a Turquia, outro importante parceiro comercial do Irã. Além disso, o cobre é particularmente utilizado como uma moeda de troca, com grandes quantidades do material sendo trocadas por veículos chineses e peças automobilísticas, apura o jornal Iran International.
Outra exportação importante para o Irã é a de diferentes tipos de álcool e outros produtos químicos orgânicos.
Em 2024, a exportação iraniana de álcoois acíclicos, como o metanol, bateu US$ 1,5 bilhão estima o Observatório da Complexidade Econômic (OEC), empresa que analisa mercados pelo mundo, tornando o país o nono maior exportador nessa categoria mundialmente.
Esses materiais são normalmente utilizados em laboratórios para a manufatura de outros produtos, e os principais destinos da exportação iraniana desse tipo de álcool em 2024 foram a Índia e China. Por outro lado, o país também exporta hidrocarbonetos cíclicos, como benzeno, tolueno e xileno (um trio conhecido como BTX), uma herança de sua indústria petroquímica, já que esses materiais são confeccionados a partir do petróleo bruto. Seus principais usos giram em torno da manufatura de borrachas, plásticos e fibras sintéticas.
A indústria de hidrocarbonetos cíclicos como o BTX faturou um total de US$ 28,4 milhões em 2024, segundo os dados mais recentes da OEC empresa que analisa mercados pelo mundo.
Por fim, produtos agrícolas, como alimentos e fertilizantes, também representam uma grande parte das exportações iranianas, além do petróleo bruto.
Devido à guerra, o Irã anunciou nessa terça-feira, 3, a suspensão da exportação de todos os produtos alimentícios que compunham uma parte importante da economia exportadora do país. Entre esses estão nozes, principalmente o pistache, cuja exportação fatura à República Islâmica, em média, cerca de 800 milhões de dólares anualmente; açafrão, alimento no qual o Irã é o maior produtor e exportador mundial, exportando mais de 215 toneladas em 2022; e frutas secas como uva-passa e tâmaras secas, com o OEC estimando cerca de 18,3 milhões de dólares dessas exportações em 2024.
O Irã também está entre os principais exportadores de fertilizantes com base em nitrogênio do mundo, representando de 9 a 10% de toda a exportação de ureia. Em 2022, essas exportações geraram um lucro de US$ 2,88 bilhões de dólares, segundo a empresa de análise econômica World Integrated Trade Solution (WITS).
Todavia, a guerra pode afetar os preços de fertilizantes ao redor do mundo, com destinos agrícolas importantes como Índia, Turquia e o próprio Brasil representando a maior parte dos destinos desses materiais.