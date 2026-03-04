Metanol, aço e uva-passa: o que o Irã produz além de petróleo

Com a indústria de petróleo no Golfo Pérsico em risco devido ao recente ataque conjunto dos EUA e de Israel no Irã, o principal produto de exportação do Irã entra em risco.

Com a guerra e o próprio Irã ameaçando fechar o estreito de Ormuz, por onde cerca de 20% do petróleo mundial é transportado, o país pode passar a depender ainda mais de suas outras exportações para balancear uma economia fragmentada e financiar sua resistência.

Uma economia liderada principalmente pela exportação, o país também exporta, além do petróleo, grandes quantidades de metais como ferro e aço, químicos orgânicos, bens agrícolas e fertilizantes. Até então, o governo iraniano vinha buscando aumentar essas exportações além do petróleo para reduzir sua dependência na commodity.

O Irã, todavia, é alvo constante de sanções econômicas e tarifas pelos EUA e pela União Europeia, o que reduz significativamente seu lucro potencial nas exportações. Em luz disso, o país frequentemente faz uso de trocas e barganhas, por exemplo, trocando certos minerais com a China por partes de veículos, fazendo com que as cifras do lucro de suas exportações não representem necessariamente o cenário real.

Veja algumas das exportações mais importantes do Irã, além do petróleo, e seus números ao longo dos anos.

Minerais: cobre, aço e ferro

Em meio aos esforços para se distanciar da dependência da exportação de petróleo, nos primeiros 10 meses do calendário iraniano, que terminou em janeiro de 2026, o país exportou mais de 6,5 bilhões de dólares apenas de aço, de acordo com agências de notícias locais.

Os dados mais recentes para o minério de ferro, de 2024, revelam uma cifra de US$ 1,06 bilhões, estima o Steel Radar, plataforma que acompanha o preço do aço. Em 2025, o volume das exportações de minério de ferro cresceu em 34,7%, e para o aço, o crescimento foi de 31,3% no mesmo período. O principal destino dessas matérias-primas é a China, o maior parceiro econômico e comercial do Irã.

Além disso, o Irã é o oitavo maior produtor de cobre do mundo, com vastas reservas desse mineral em seu território. Em 2024, o país lucrou cerca de 644 milhões de dólares com esse material, estima o jornal iraniano Tehran Times, com exportações divididas principalmente entre a China e a Turquia, outro importante parceiro comercial do Irã. Além disso, o cobre é particularmente utilizado como uma moeda de troca, com grandes quantidades do material sendo trocadas por veículos chineses e peças automobilísticas, apura o jornal Iran International.

Produtos químicos orgânicos: álcool e hidrocarbonetos

Outra exportação importante para o Irã é a de diferentes tipos de álcool e outros produtos químicos orgânicos.

Em 2024, a exportação iraniana de álcoois acíclicos, como o metanol, bateu US$ 1,5 bilhão estima o Observatório da Complexidade Econômic (OEC), empresa que analisa mercados pelo mundo, tornando o país o nono maior exportador nessa categoria mundialmente.

Esses materiais são normalmente utilizados em laboratórios para a manufatura de outros produtos, e os principais destinos da exportação iraniana desse tipo de álcool em 2024 foram a Índia e China. Por outro lado, o país também exporta hidrocarbonetos cíclicos, como benzeno, tolueno e xileno (um trio conhecido como BTX), uma herança de sua indústria petroquímica, já que esses materiais são confeccionados a partir do petróleo bruto. Seus principais usos giram em torno da manufatura de borrachas, plásticos e fibras sintéticas.

A indústria de hidrocarbonetos cíclicos como o BTX faturou um total de US$ 28,4 milhões em 2024, segundo os dados mais recentes da OEC empresa que analisa mercados pelo mundo.

Produtos agrícolas: alimentos e fertilizantes

Por fim, produtos agrícolas, como alimentos e fertilizantes, também representam uma grande parte das exportações iranianas, além do petróleo bruto.

Devido à guerra, o Irã anunciou nessa terça-feira, 3, a suspensão da exportação de todos os produtos alimentícios que compunham uma parte importante da economia exportadora do país. Entre esses estão nozes, principalmente o pistache, cuja exportação fatura à República Islâmica, em média, cerca de 800 milhões de dólares anualmente; açafrão, alimento no qual o Irã é o maior produtor e exportador mundial, exportando mais de 215 toneladas em 2022; e frutas secas como uva-passa e tâmaras secas, com o OEC estimando cerca de 18,3 milhões de dólares dessas exportações em 2024.

O Irã também está entre os principais exportadores de fertilizantes com base em nitrogênio do mundo, representando de 9 a 10% de toda a exportação de ureia. Em 2022, essas exportações geraram um lucro de US$ 2,88 bilhões de dólares, segundo a empresa de análise econômica World Integrated Trade Solution (WITS).

Todavia, a guerra pode afetar os preços de fertilizantes ao redor do mundo, com destinos agrícolas importantes como Índia, Turquia e o próprio Brasil representando a maior parte dos destinos desses materiais.