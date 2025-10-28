Mais de um milhão de pessoas se 'autodeportaram' dos EUA em 2025

Cerca de 1,6 milhão de imigrantes ilegais se 'autodeportaram' dos Estados Unidos em 2025. Segundo comunicado do Departamento de Segurança Nacional (DHS) nesta segunda-feira, 27, outras 500 mil pessoas foram deportadas pelas autoridades migratórias.

As 'autodeportações' acontecem quando pessoas que estavam ilegais no país se registram voluntariamente para sair dos EUA.

Segundo a EFE, em muitos casos os imigrantes são motivados através de uma campanha do próprio governo norte-americano, que oferece um pagamento de US$ 1.000 e a passagem aérea.

Tricia McLaughlin, secretária adjunta de Assuntos Públicos do DHS, afirmou que o governo Trump "está a caminho de quebrar os recordes atuais de deportação".

Neste ano, as campanhas de deportação no país tiveram um crescimento acentuado pelas políticas migratórias do presidente Donald Trump, que iniciou seu segundo mandato em janeiro de 2025.

*Com informações da EFE