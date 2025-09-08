Suprema Corte autoriza governo Trump a prender imigrantes que falem espanhol ou inglês com sotaque

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou nesta segunda-feira, 8, o governo do presidente Donald Trump a continuar com as detenções de imigrantes com base em características como raça ou idioma.

Com seis votos a favor e três contra, o tribunal acatou o pedido do Departamento de Justiça para suspender temporariamente a ordem emitida pela juíza Maame Frimpong, do tribunal distrital de Los Angeles, em 11 de julho. Essa ordem impedia que agentes realizassem detenções sem uma "suspeita razoável" de que a pessoa estivesse no país ilegalmente, como, por exemplo, se falasse espanhol ou inglês com sotaque, segundo informações da Reuters.

Na sua decisão, a juíza afirmou que as ações do governo violavam a Quarta Emenda da Constituição dos EUA, que protege contra buscas e apreensões sem justificativa. A determinação se aplicava à região de jurisdição do tribunal, que abrange a maior parte do sul da Califórnia.

A ação que questiona as detenções com base em raça ou idioma foi movida por um grupo de latinos, incluindo cidadãos americanos, que foram pegos em operações do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE).

Os três juízes liberais da Suprema Corte dos Estados Unidos expressaram publicamente seu desacordo com essa decisão.

O juiz da Suprema Corte Brett M. Kavanaugh, ao emitir seu veredicto nesta segunda-feira, destacou que a lei federal determina que as detenções de imigrantes baseadas em "suspeitas razoáveis" de presença ilegal têm sido uma prática fundamental na aplicação das leis de imigração nos Estados Unidos por várias décadas, atravessando diferentes administrações, segundo informações da agência EFE.

Por outro lado, a juíza Sonia Sotomayor, de origem porto-riquenha, votou contra a decisão e afirmou que "inúmeras pessoas" em Los Angeles foram detidas, jogadas no chão e algemadas simplesmente em razão de sua aparência, sotaque ou tipo de trabalho. Ela classificou a decisão do Supremo como um "grave abuso" em relação às decisões de emergência.

A sentença da Suprema Corte permite que as autoridades de imigração sigam realizando suas operações enquanto o caso continua sendo analisado nos tribunais inferiores, representando uma importante vitória para a administração Trump, que defende uma política de deportações em massa.

Los Angeles tem sido um dos principais focos da política federal de imigração, e essa decisão pode estabelecer um precedente para operações semelhantes em grandes cidades com alta concentração de imigrantes.

As ações dos agentes de imigração na região de Los Angeles geraram uma forte reação da sociedade, incluindo confrontos violentos com os agentes.

Detenções em fábrica na Geórgia

Na última quinta-feira, 4, autoridades de imigração prenderam 475 trabalhadores em uma fábrica de baterias automotivas da Hyundai, na Geórgia.

A confirmação da operação foi dada pelo governo Trump na sexta-feira, 5, que informou que muitos dos detidos não tinham autorização para trabalhar nos Estados Unidos, apenas com vistos temporários para turismo e negócios.

Em uma coletiva de imprensa no Salão Oval, Donald Trump afirmou que os detidos eram "imigrantes ilegais" e garantiu que as autoridades americanas estavam "fazendo seu trabalho".

De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos EUA, os agentes do ICE agiram com mandados de busca autorizados pela Justiça, investigando práticas ilegais de emprego e outros crimes federais. Também foi mencionada uma investigação federal em andamento.

“Esta operação ressalta nosso compromisso em proteger empregos para os moradores da Geórgia, garantindo igualdade de condições para empresas que cumprem a lei, com a integridade de nossa economia e protegendo os trabalhadores da exploração”, declarou o comunicado.

Um vídeo nas redes sociais mostra um homem usando um colete com as letras HSI – sigla para Homeland Security Investigations – informando aos trabalhadores: "Temos um mandado de busca para todo o local. Precisamos que a construção cesse imediatamente. Precisamos que todo o trabalho no local termine agora mesmo."

Em um comunicado, o Departamento de Justiça dos EUA relatou que algumas pessoas tentaram fugir durante a operação. Algumas foram resgatadas de um esgoto no local.

(Com informações da agência EFE)