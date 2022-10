Quanto Khaby Lame, o maior tiktoker do mundo, cobra por um vídeo?

Quase sempre, a fama vem seguida de uma grande fortuna -- e na internet não poderia ser diferente. Khaby Lame, de 22 anos, entrou para o TikTok em 2020 durante a pandemia e se tornou o criador de conteúdo mais popular na plataforma, com 143 milhões de seguidores. Com a popularidade, Khaby foi conquistando também a atenção de marcas e parcerias pagas nas redes sociais.

Na Semana de Moda de Milão, por exemplo, o tiktoker faturou mais de 450 mil dólares com a sua parceria com a Hugo Boss, que também incluiu postagens sobre o desfile online. Agora, Khaby, que imigrou para a Itália com seus pais e três irmãos do Senegal em 2001, contou quanto recebe por vídeo.

Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Assine a EXAME.

Em entrevista à Fortune, o jovem revelou que, além de acumular curtidas, ele também ganha até US$ 750.000 por vídeo. Este ano, estima-se que o criador de conteúdo tenha acumulado um montante de US$ 10 milhões. De acordo com a reportagem, um grande estúdio de Hollywood pagou a Kabhy a enorme quantia de US$ 750.000 por um único videoclipe.

Mas Khaby está ciente da popularidade de curto prazo que vem com a fama na Internet. É por isso que o tiktoker, que ficou famoso por seu humor 'silencioso', agora está aprendendo inglês.

Ainda na entrevista, Khaby revelou que passa uma hora por dia com um tutor para melhorar seu inglês. Além disso, Khaby também assiste a filmes e desenhos animados americanos.

Em uma entrevista anterior, o criador de conteúdo contou sobre seu desejo de fazer carreira no cinema. “Sou apaixonado por entreter e fazer as pessoas rirem desde a infância e agradeço ao TikTok por me oferecer um palco global para compartilhar minha paixão com o resto do mundo”, disse Lame em um post em agosto de 2021, quando superou 100 milhões de seguidores.

Em entrevista ao TMZ no início deste ano, Khaby revelou seu maior objetivo: estrelar ao lado da estrela de Hollywood Will Smith. O tiktoker está procurando sua grande chance no mundo do cinema e diz que foi 'The Fresh Prince of Bel-Air' de Smith que o inspirou a se tornar um ator quando ainda era criança.