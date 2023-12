Maduro e presidente da Guiana encerram reunião sobre disputa territorial com aperto de mão

Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfaan Ali, encerraram nesta quinta-feira com um aperto de mão uma reunião que, segundo especialistas, ajudará a "desescalar" tensões crescentes entre os dois países, mas terá pouco impacto na resolução da antiga disputa territorial sobre o Essequibo.

A reunião de cúpula ocorreu em São Vicente e Granadinas, no Caribe, e foi o primeiro encontro entre os dois líderes após a realização de um polêmico referendo venezuelano sobre a anexação deste território rico em petróleo que compreende mais de dois terços da Guiana.

Um vídeo com um aperto de mão entre os dois, seguido de aplausos, encerrou o encontro de cerca de duas horas, segundo vídeo enviado pelo Ministério da Comunicação e Informação da Venezuela, no X (antigo Twitter).

Está prevista uma declaração conjunta de ambas as delegações.

Maduro organizou um referendo consultivo em 3 de dezembro, aprovado por mais de 95% da população. O "sim" em massa apoiava a criação na região de uma província venezuelana, a Guiana Essequiba, e a concessão da nacionalidade a seus habitantes — no sábado, a Venezuela abriu um escritório do serviço de identificação e migração (Saime), em Tumeremo, na fronteira com Essequibo.