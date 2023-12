Presidente de Guiana e Maduro terão encontro na quinta-feira; Lula foi convidado

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e seu homólogo da Guiana, Irfaan Ali, vão se reunir na quinta-feira para tratar sobre a disputa de seus países pela região rica em petróleo de Essequibo. A reunião está sendo intermediada pelo governo de São Vicente e Granadinas, que receberá a reunião.

O primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, informou em carta dirigida a Maduro e Ali, que a reunião será realizada no dia 14 de dezembro, às 10h (11h em Brasília).

“Dados os acontecimentos e circunstâncias que rodearam a disputa territorial (...) avaliamos, no interesse de todos (...), a necessidade urgente de desescalar o conflito e instituir um diálogo adequado, face a face, entre os presidentes da Guiana e da Venezuela", observa o texto. “Ambos (os presidentes) têm sido a favor desta posição na busca pela coexistência pacífica”.

O encontro será promovido pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), da qual Gonsalves é presidente pro tempore, e pela Comunidade do Caribe (CARICOM). A carta também menciona que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, também convidado.

O governo brasileiro disse que, por enquanto, o assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, deve representar Lula no encontro, mas afirmou que a questão ainda não está fechada.

Conversas com líderes

Maduro manteve conversas com Lula e Gonsalves, nas quais fez a "proposta de realizar uma reunião de alto nível com a República Cooperativa da Guiana", de acordo com a chancelaria venezuelana por meio de um comunicado.

"Estou ativando ao máximo a Diplomacia Bolivariana de Paz, sempre em defesa dos direitos históricos da Venezuela. Uma vez mais, derrotaremos a mentira, as provocações e as ameaças contra o nosso povo. Nossa Pátria Venezuela!", escreveu Maduro na plataforma X (antigo Twitter).

De acordo com o Palácio do Planalto, a conversa entre Lula e Maduro tratou da disputa com a Guiana pela região de Essequibo, rica em petróleo. De acordo com o governo, Lula "transmitiu a crescente preocupação dos países da América do Sul sobre a questão do Essequibo". Lula ressaltou que é importante evitar medidas unilaterais que levem a uma escalada da situação, de acordo com o Palácio do Planalto.

A Venezuela e a Guiana disputam o território do Essequibo há mais de um século, mas as tensões se intensificaram desde que o governo Maduro realizou um polêmico referendo, no domingo passado, no qual 95% dos eleitores apoiaram declarar a Venezuela como legítima detentora da região, segundo os resultados oficiais.