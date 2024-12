Macron se compromete a nomear um primeiro-ministro nas próximas 48 horas

O presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu na terça-feira, 10, nomear um novo primeiro-ministro dentro de 48 horas para resolver a atual crise política, embora ainda não se saiba se ele será de esquerda ou centro-direita.

Macron reuniu no Palácio do Eliseu, sede do Executivo francês, os partidos do chamado “arco republicano”, do qual foram excluídos o Reagrupamento Nacional (RN) de Marine Le Pen - grupo mais votado na França - e A França Insubmissa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, o terceiro maior partido em termos de número de deputados.

No final da reunião, a líder partidária mais eloquente era Marine Tondelier, líder dos Ecologistas.

“Ele (Macron) se comprometeu a nomear um primeiro-ministro nas próximas 48 horas”, disse ela aos jornalistas.

Tondelier disse que não tinha a menor ideia se o chefe de governo seria de esquerda ou centro-direita e argumentou que, se ele ou ela vier das fileiras da coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP), respeitará o debate parlamentar e não aprovará medidas sem votação nas câmaras por meio do polêmico artigo 49.3 da Constituição.

De qualquer forma, Tondelier lamentou que “o campo presidencial não tenha mudado uma única vírgula em sua posição”, o que poderia adiar qualquer possível consenso para formar um governo que dure pelo menos dez meses, até que novas eleições legislativas possam ser constitucionalmente realizadas.

Menos sombrio do que a líder ecologista foi o primeiro secretário do Partido Socialista, Olivier Faure, que descreveu a reunião desta terça-feira como “interessante” porque serviu para “ver onde estão os pontos de vista de todos”.

“Talvez haja uma pista de pouso para um novo método que permita ao Parlamento recuperar todos os seus direitos”, analisou.

Faure foi duramente criticado pelo LFI de Jean-Luc Mélenchon, seu principal parceiro na coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP), por ter se aproximado dos macronistas e dos conservadores de Os Republicanos (LR).

Os 66 deputados socialistas e, em menor escala, os 38 dos Verdes, são essenciais se Macron quiser um novo governo que possa sobreviver em uma Assembleia Nacional dividida em três blocos muito semelhantes em número de assentos (esquerda, macronistas e extrema direita) e, em princípio, irreconciliáveis.

Por parte da direita de Os Republicanos, seu líder parlamentar, Laurent Wauquiez, deu a impressão de colocar mais obstáculos do que os socialistas, seis dias depois que Michel Barnier renunciou ao cargo de primeiro-ministro devido à moção de censura que sofreu na Assembleia Nacional com os votos da esquerda e do RN.

“Não negociaremos um contrato de governo com aqueles que não têm nossos mesmos valores, nossa mesma visão da França em áreas como poder de compra, mercado de trabalho, bem-estar, imigração”, disse Wauquiez, que tem 47 cadeiras.

Depois de ter tido três primeiros-ministros em 11 meses, Macron está buscando alguma estabilidade com um Executivo que durará pelo menos até o verão de 2025, que é quando novas eleições legislativas podem ser constitucionalmente convocadas.

Excluída das negociações apesar de ser o principal partido da França em termos de votos nas eleições legislativas do início de julho (11 milhões de eleitores) e nas eleições europeias, Marine Le Pen emitiu um aviso indireto a Macron, que está encarregado de nomear um chefe de governo.

“O novo primeiro-ministro terá que respeitar todas as forças políticas da Assembleia Nacional e elaborar um orçamento que leve em conta suas linhas vermelhas. O poder de compra do povo francês deve ser preservado e é preciso economizar no modo de vida do Estado”, disse Le Pen.