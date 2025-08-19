Macron questiona Putin, mas vê avanço em negociações sobre guerra na Ucrânia

Emmanuel Macron: Presidente francês disse ter dúvidas sobre real interesse de Putin em encerrar conflito. (Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images)
Agência de Notícias
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07h59.
O presidente da França, Emmanuel Macron, se mostrou cético sobre a "vontade de paz" do líder russo, Vladimir Putin, em relação à guerra na Ucrânia, embora tenha comemorado a possibilidade de uma reunião bilateral entre Moscou e Kiev. A declaração ocorreu a jornalistas após a reunião entre líderes europeus, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o dos Estados Unidos, Donald Trump
"(Putin) não dá nenhum sinal de querer a paz (...) Tenho grandes dúvidas sobre a vontade de paz do presidente russo", declarou.
No entanto, o presidente francês celebrou a possibilidade de uma reunião bilateral entre Zelensky e Putin, que poderá ocorrer nas próximas semanas, seguida por um encontro trilateral que também incluiria Trump.
"O presidente Trump acredita que está ao seu alcance conseguir um acordo, e eu quero acreditar nisso", acrescentou Macron.
Macron também destacou a necessidade de "colocar a Europa de volta na mesa" de negociações e expressou a vontade de "ampliar as conversas" para os parceiros europeus da Ucrânia.
"É a segurança dos europeus que está em jogo", alegou.
Essa expansão do diálogo era um dos objetivos dos líderes europeus que acompanharam hoje Zelensky na Casa Branca e que debateram com Trump a situação na Ucrânia em uma reunião que o líder americano interrompeu para telefonar para Putin.
Além de Macron, estiveram presentes em Washington o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, os primeiros-ministros de Reino Unido e Itália, Keir Starmer e Giorgia Meloni, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.
Apesar de se mostrar "prudente", o presidente francês reconheceu como um "avanço" a "vontade de falar sobre os problemas de fundo".
"Estamos muito longe de cantar vitória, mas quando vejo como estávamos há alguns dias, acho que alcançamos uma boa unidade entre a Ucrânia e a Europa e uma convergência entre a Europa, a Ucrânia e os Estados Unidos com as garantias de segurança e com a vontade de trabalhar em conjunto", declarou.