Contagem regressiva para Jackson Hole e juros na China: o que move o mercado

Sem grandes indicadores previstos nesta terça-feira, 19, os mercados seguem em contagem regressiva para o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira.

No Brasil, o dia começou com a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da 2ª quadrissemana de agosto, que mostrou desaceleração da inflação em São Paulo, de 0,29% para 0,09%.

Segundo informações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a queda foi puxada pelo grupo Alimentação (-0,42%), enquanto Saúde (+0,69%), Despesas Pessoais (+0,55%) e Habitação (+0,32%) seguiram em alta.

Na agenda doméstica, o outro destaque do dia é a participação, ao meio-dia, do vice-presidente Geraldo Alckmin na 26ª Conferência Anual do Santander.

No cenário internacional, o destaque é o dado de construções de moradias de julho nos Estados Unidos, às 9h30. Mais tarde, às 15h10, Michelle Bowman, diretora do Fed, discursa em evento.

No fim do dia, às 22h15, o Banco Central da China divulga a decisão das taxas de juros de 1 e 5 anos (LPR).

No noticiário corporativo, os investidores aguardam hoje o balanço da varejista americana Home Depot, antes da abertura em Nova York.

Na pauta política, o foco segue nas negociações pela paz na Ucrânia, após a reunião de Donald Trump, Volodymyr Zelensky e líderes europeus em Washington na véspera.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas encerraram o pregão majoritariamente em queda, refletindo o mau humor vindo de Wall Street. No Japão, o Nikkei 225 caiu 0,38% e o Topix recuou 0,14%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,81%. Na China, o CSI 300 caiu 0,38% e o índice de Xangai recuou 0,02%, com o Hang Seng de Hong Kong cedendo 0,21%.

Na Europa, os mercados operavam em alta por volta das 8h. O Stoxx 600 avançava 0,42%, com apoio do CAC 40 em Paris (+0,69%) e do DAX em Frankfurt (+0,31%). Em Londres, o FTSE 100 registrava ganho de 0,28%.

Nos Estados Unidos, os futuros de Nova York operavam em baixa no mesmo horário. Os contratos do Dow Jones caíam 0,03%, os do S&P 500 recuavam 0,12% e os do Nasdaq 100 perdiam 0,15%.