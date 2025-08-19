Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Contagem regressiva para Jackson Hole e juros na China: o que move o mercado

Inflação em São Paulo desacelera para 0,09% na 2ª quadrissemana; em Wall Street, investidores aguardam balanço da gigante de varejo e discurso da dirigente do Fed

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08h09.

Sem grandes indicadores previstos nesta terça-feira, 19, os mercados seguem em contagem regressiva para o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira.

No Brasil, o dia começou com a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da 2ª quadrissemana de agosto, que mostrou desaceleração da inflação em São Paulo, de 0,29% para 0,09%.

Segundo informações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a queda foi puxada pelo grupo Alimentação (-0,42%), enquanto Saúde (+0,69%), Despesas Pessoais (+0,55%) e Habitação (+0,32%) seguiram em alta.

Na agenda doméstica, o outro destaque do dia é a participação, ao meio-dia, do vice-presidente Geraldo Alckmin na 26ª Conferência Anual do Santander.

No cenário internacional, o destaque é o dado de construções de moradias de julho nos Estados Unidos, às 9h30. Mais tarde, às 15h10, Michelle Bowman, diretora do Fed, discursa em evento.

No fim do dia, às 22h15, o Banco Central da China divulga a decisão das taxas de juros de 1 e 5 anos (LPR).

No noticiário corporativo, os investidores aguardam hoje o balanço da varejista americana Home Depot, antes da abertura em Nova York.

Na pauta política, o foco segue nas negociações pela paz na Ucrânia, após a reunião de Donald Trump, Volodymyr Zelensky e líderes europeus em Washington na véspera.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas encerraram o pregão majoritariamente em queda, refletindo o mau humor vindo de Wall Street. No Japão, o Nikkei 225 caiu 0,38% e o Topix recuou 0,14%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,81%. Na China, o CSI 300 caiu 0,38% e o índice de Xangai recuou 0,02%, com o Hang Seng de Hong Kong cedendo 0,21%.

Na Europa, os mercados operavam em alta por volta das 8h. O Stoxx 600 avançava 0,42%, com apoio do CAC 40 em Paris (+0,69%) e do DAX em Frankfurt (+0,31%). Em Londres, o FTSE 100 registrava ganho de 0,28%.

Nos Estados Unidos, os futuros de Nova York operavam em baixa no mesmo horário. Os contratos do Dow Jones caíam 0,03%, os do S&P 500 recuavam 0,12% e os do Nasdaq 100 perdiam 0,15%.

Acompanhe tudo sobre:BalançosHome DepotEstados Unidos (EUA)Fed – Federal Reserve SystemInflação

Mais de Invest

Bolsas da Ásia recuam e Europa avança em meio à expectativa por simpósio de Jackson Hole

S&P mantém nota de crédito dos EUA e diz que tarifas de Trump compensam impacto fiscal

SoftBank investe US$ 2 bilhões na Intel enquanto governo Trump avalia fatia de 10%

Dono do ChatGPT vê mercado de IA como bolha. Mas e Wall Street?

Mais na Exame

Mundo

Macron questiona Putin, mas vê avanço em negociações sobre guerra na Ucrânia

Brasil

Reforma administrativa prevê fim das férias de 60 dias para servidores públicos

Mercados

Bolsas da Ásia recuam e Europa avança em meio à expectativa por simpósio de Jackson Hole

Um conteúdo Bússola

Iniciativa monitora preço dos alimentos e mostra influência deles no orçamento das famílias