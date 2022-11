Kiev restabelece fornecimento de água e energia elétrica após ataques russos

O fornecimento de água e energia elétrica foi restabelecido na região de Kiev, um dia após ataques russos que provocaram cortes em larga escala no abastecimento, anunciou nesta terça-feira, 1, o prefeito da capital da Ucrânia, Vitali Klitschko.

O fornecimento de água e energia "foi restabelecido por completo", declarou o prefeito no Telegram.

Os ataques russos de segunda-feira contra infraestruturas ucranianas deixaram 80% dos moradores da cidade sem água e 350.000 residências sem energia elétrica.

Klitschko informou que a cidade prosseguirá com alguns cortes de luz programados "devido ao considerável déficit no sistema elétrico depois dos ataques selvagens do agressor".

O exército da Ucrânia informou que a Rússia lançou 55 mísseis de cruzeiro e dezenas de projéteis contra várias regiões do país na segunda-feira.

O conselheiro da presidência Oleksii Arestovich classificou o ataque como "um dos maiores bombardeios contra nosso território executado pelo exército da Federação Russa".

Mas ele destacou que, graças ao avanço das defesas aéreas, incluindo a ajuda recebida do Ocidente, "a destruição não foi tão crítica como poderia ter sido".

A Ucrânia afirma que os bombardeios russos no último mês destruíram quase um terço de suas centrais de energia elétrica e pediu à população para economizar eletricidade na medida do possível.

