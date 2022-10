Noruega confirma que suposto espião é russo

Os serviços de inteligência da Noruega revelaram nesta sexta, 28 que o suspeito de ser espião preso esta semana com documentos brasileiros tem cidadania russa. Ele foi identificado como Mikhail Mikushin, de 44 anos. Segundo as investigações, ele fingia ser um pesquisador brasileiro com o nome José Assis Gianmaria, de 37 anos.

Preso na terça-feira, Mikushin está em um centro de detenção acusado de violar as leis de imigração. Desde a prisão, as autoridades estavam empenhadas em descobrir as "supostas ações de espionagem ilegal dirigida contra segredos de Estado".

As acusações podem levar a uma pena de até 3 anos de prisão. O suspeito concordou em permanecer em prisão provisória por quatro semanas, mas negou os crimes.

Antes de ser preso, Mikushin estava atuando como pesquisador na cidade de Tromso, localizada perto do Ártico. Ele se concentrou em estudar a política norueguesa na região, na qual o país compartilha 198 quilômetros de fronteira com a Rússia.

Segundo os investigadores, Mikushin procurou criar uma rede de contatos, lançar canais de informação e entrar nos círculos que lidam com informações confidenciais. Ele compareceu a seminários nos quais foram exibidos métodos sobre como lidar com "desligamento do fluxo de gás após a explosão de um gasoduto" - em uma profunda semelhança com os vazamentos nos gasodutos da Nord Stream, que a Europa considerou resultado de sabotagem.

