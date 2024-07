Kamala Harris supera Trump em estados decisivos, mostra pesquisa

Chicago - A vice-presidente Kamala Harris tem ganhado votos e passou o rival Donald Trump em alguns estados-chave, embora ainda dentro da margem de erro, diz uma pesquisa da Bloomberg/Morning Consult.

O estudo, divulgado na terça, 30, mostra a democrata à frente em Arizona, Michigan, Nevada e Wisconsin. Trump lidera na Pensilvânia e a Geórgia está empatada. Kamala lidera fora da margem de erro apenas em Michigan. Veja os números:

Arizona

Kamala - 49%

Trump - 47%

Geórgia

Kamala - 47%

Trump - 47%

Michigan

Kamala - 53%

Trump - 42%

Nevada

Kamala - 47%

Trump - 45%

Pensilvânia

Kamala - 46%

Trump - 50%

Wisconsin

Kamala - 49%

Trump - 47%

1 /8 Memes com Kamala Harris (Memes com Kamala Harris)

2 /8 Capa (real) do jornal Meia Hora, com piada com Kamala Harris (Capa (real) do jornal Meia Hora)

3 /8 Meme com Kamala Harris (Meme com Kamala Harris)

4 /8 Meme com Kamala Harris (Meme com Kamala Harris)

5 /8 Memes com Kamala Harris (Memes com Kamala Harris)

6 /8 Meme com Kamala Harris (Memes com Kamala Harris)

7 /8 Memes com Kamala Harris (Memes com Kamala Harris)

8/8 Memes com Kamala Harris (Memes com Kamala Harris)

Kamala assumiu candidatura há 10 dias

A vice-presidente assumiu a candidatura no lugar do presidente Joe Biden em 21 de julho, há dez dias. Assim, as pesquisas ainda não captam completamente o resultado da mudança, por ter havido pouco tempo para que as pessoas a conheçam melhor.

Apesar disso, as pesquisas mostram uma tendência positiva para os democratas, pois Kamala vem mostrando números melhores que os de Biden.

Outro estudo da Reuters/Ipsos, feita de sexta, 26, a domingo, 28, mostra Kamala com 43% de apoio no país, ante 42% de Trump, no total do país. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.