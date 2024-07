Campanha de Kamala prevê disputas apertadas e mobiliza estrutura recorde na Geórgia

Chicago - A campanha de Kamala Harris está montando uma estrutura de peso para tentar vencer na Geórgia e nos principais estados em disputa. Diretores democratas dizem esperar batalhas duras nesses locais, em um cenário em que alguns milhares de votos poderão definir a eleição nos Estados Unidos.

"Para a Geórgia, estamos com a maior operação estadual do partido já feita para uma campanha presidencial democrata", disse Michael Tyler, diretor de comunicações da campanha, em uma entrevista coletiva em que a EXAME participou.

"Temos 170 pessoas em 24 escritórios pelo estado, localizados estrategicamente em todos os cantos do estado, de condados rurais aos arredores de Atlanta, que estão mudando rapidamente de lado", afirma Tyler.

"Nos estados em disputa, tem havido margens muito estreitas, de um quarto de ponto. Reconhecemos desde o começo que teríamos uma corrida apertada não só no "blue wall" (estados como Wisconsin, Pensilvânia e Michigan) mas também no oeste e no sul do país", disse Dan Kanninen, diretor de estados decisivos (battleground states) da campanha.

"Neste momento, acreditamos que é importante ter equipes e operações em escala para vencer as corridas apertadas nesses estados. A candidatura da vice-pesidente tem energizado voluntários e apoiadores, e agora a organização precisa capitalizar isso", prosseguiu Kanninen.

Em 2020, Joe Biden venceu na Geórgia, por margem muito estreita, de apenas 11.780 votos. O rival, Donald Trump, questionou o resultado e tentou mudá-lo à força. Ele foi gravado em uma ligação tentando forçar uma autoridade eleitoral do estado a "encontrar" mais votos que lhe dessem uma vitória ali, sem conseguir. Trump enfrenta um processo na Justiça da Geórgia por suas ações.

Kamala em Atlanta

Kamala fará um comício em Atlanta nesta terça, 30, ao lado de senadores e deputados, incluindo Stacey Abrams, uma das principais lideranças da Geórgia e que perdeu a eleição para governadora duas vezes, por margens estreitas: cerca de 55 mil votos em 2018 e 300 mil votos em 2022.

Antes do discurso, a vice-presidente se encontrará com ativistas pelos direitos reprodutivos. Kamala tem deixado clara sua posição em relação ao tema e promete atuar para restaurar o direito ao aborto, retirado por uma decisão da Suprema Corte em 2022.