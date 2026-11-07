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Terremoto de magnitude 4,7 atinge a costa do Equador, na província de Manabí

Instituto Geofísico do Equador informa que o abalo ocorreu às 14h17, no horário de Brasília, e não há relatos de vítimas ou danos

Terremoto de magnitude 4,7 atinge a costa do Equador (Reprodução/Instituto Geofísico do Equador)

Terremoto de magnitude 4,7 atinge a costa do Equador (Reprodução/Instituto Geofísico do Equador)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 17h07.

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Terremoto de magnitude 4,7 atingiu a província equatoriana de Manabí neste sábado, 7. Não houve relatos de vítimas ou danos significativos. O tremor ocorreu a 31 km de profundidade, próximo à cidade de Puerto López, sendo sentido de forma leve. A região já foi severamente afetada por um terremoto em 2016.

Um terremoto de magnitude 4,7 atingiu a costa da província equatoriana de Manabí neste sábado, 7. Até o momento, não há relatos de vítimas nem de danos.

Segundo o Instituto Geofísico do Equador, o tremor ocorreu às 12h17, no horário local (às 14h17, no horário de Brasília). O epicentro ficou a 1,77 grau de latitude sul e 81,06 graus de longitude oeste, a 31 quilômetros de profundidade e a 38,2 quilômetros da cidade de Puerto López, onde o abalo foi sentido de forma leve.

Na madrugada de sábado, a mesma província já havia registrado um tremor de magnitude 3,3, de acordo com a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos.

Região foi a mais atingida em 2016

Manabí e a vizinha Esmeraldas foram as províncias mais afetadas pelo terremoto de magnitude 7,8 de 16 de abril de 2016, um dos mais severos da história recente do Equador. O desastre deixou mais de 670 mortos, milhares de feridos e prejuízos materiais de milhões de dólares.

País está no Círculo de Fogo

O Equador fica no Círculo de Fogo do Pacífico, região que concentra algumas das principais zonas de subducção do mundo e tem intensa atividade sísmica.

Em formato de ferradura, o Círculo de Fogo inclui países como Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos e Canadá.

*Com informações da EFE

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