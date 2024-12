SpaceX pode ser avaliada em US$ 350 bilhões e se tornar startup mais valiosa do mundo, diz Bloomberg

A SpaceX, empresa de foguetes e satélites fundada por Elon Musk, está discutindo vender ações internas, o que pode elevar a avaliação da companhia para cerca de US$ 350 bilhões, segundo a Bloomberg.

Recentemente, a companhia espacial de Musk foi avaliada em US$ 255 bilhões. Caso a transação seja concluída, a SpaceX consolidaria seu status como a startup privada mais valiosa do planeta, superando, inclusive, a marca de US$ 210 bilhões alcançada em uma oferta de ações anteriores, realizada ainda este ano. A empresa, formalmente conhecida como Space Exploration Technologies, não se pronunciou oficialmente sobre os detalhes da negociação.

De acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg, as negociações continuam em andamento, e o valor final da transação pode ser ajustado, dependendo do interesse de vendedores e compradores.

Esse processo de venda de ações internas, conhecido como tender offer ou oferta secundária, possibilita que funcionários e acionistas iniciais da SpaceX possam vender parte de suas ações, gerando liquidez. Esse movimento ocorre em meio ao crescente vínculo entre Musk e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, o que tem atraído a atenção dos investidores.

A avaliação da SpaceX viria em um bom momento para Musk. Desde as eleições dos EUA, as ações da Tesla subiram 42% desde 5 de novembro, e a fortuna pessoal de Musk chegou a US$ 353 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.