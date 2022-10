Japão prepara plano de US$ 200 bilhões contra a inflação

O governo japonês aprovará um novo plano de recuperação econômica no valor de quase 200 bilhões de dólares para amortecer o impacto da inflação sobre a população e a fraqueza do iene.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Os preços estão subindo na terceira maior economia do mundo no ritmo mais rápido em oito anos, embora a taxa de inflação de 3% esteja bem abaixo da de outros países, e o iene tenha perdido mais de 20% de seu valor em relação ao dólar desde o início deste ano.

Os detalhes do plano de recuperação serão anunciados mais tarde, mas o primeiro-ministro Fumio Kishida citou na manhã desta sexta-feira um valor total de 29,1 trilhões de ienes (US$ 199 bilhões).

"Queremos uma adoção rápida" deste plano que será submetido ao Parlamento, disse Kishida à televisão.

A iniciativa deve conter medidas para aliviar as contas de energia das famílias, incentivar as empresas a aumentar os salários e apoiar a economia nas diferentes regiões do país.

Já com o recorde mundial de dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto, o Japão aumentou esse teto nos últimos dois anos com múltiplas iniciativas para mitigar o impacto da pandemia de covid.

Apesar da alta inflação, o Banco do Japão manteve sua política monetária ultraflexível, em contraste com outros grandes bancos centrais que aumentaram as taxas de juros para conter a alta dos preços.

Essa estratégia diferente mergulhou o valor do iene em seu menor valor em relação ao dólar em 32 anos e fez com que o governo interviesse para proteger a moeda.

LEIA TAMBÉM: