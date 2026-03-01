Irã confirma mortes líderes da cúpula de segurança após ataques a Teerã

O chefe da Guarda Revolucionária, Mohamad Pakpour, e o principal assessor do líder supremo, Ali Shamkhani, morreram durante o ataque coordenado dos Estados Unidos e Israel contra o Irã no último sábado, 28.

A informação foi confirmada pelo próprio Irã. Shamkhani também estava à frente do Conselho Nacional de Defesa do país.

Segundo o órgão de imprensa do Poder Judiciário, Mizan, ambos morreram como "mártires".

O aiatolá Ali Khamenei também teve a morte confirmada.

O dia seguinte dos ataques

Neste domingo, 1, pelo segundo dia consecutivo, mísseis e drones voltaram a cruzar o espaço aéreo do Oriente Médio em retaliação aos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que, no sábado, 28, mataram o aiatolá Ali Khamenei (líder supremo do país desde 1989) e grande parte da cúpula militar iraniana.

O presidente iraniano Masoud Pezeshkian assumiu a liderança do país em "caráter de transição", ao lado do chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei, e de um jurista do Conselho dos Guardiães, segundo a agência estatal IRNA.

E ainda na manhã deste domingo, o Irã anunciou que o aiatolá Alireza Arafi assumirá interinamente o cargo de líder supremo, até que o conselho de líderes religiosos que comanda o Irã escolha um líder definitivo.

Em comunicado, Pezeshkian classificou o assassinato de Khamenei como uma "declaração aberta de guerra contra os muçulmanos, especialmente os xiitas em todos os cantos do mundo" e afirmou que o Irã considera a vingança "seu dever e seu direito legítimo"

*Com informações da AFP