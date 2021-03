Índia tem maior aumento diário de infecções de coronavírus em cinco meses

A Índia relatou o maior aumento diário de casos de coronavírus em cinco meses nesta segunda-feira, e a segunda onda da doença está sendo impulsionada pelo crescimento das infecções em Maharastra, o estado mais rico do país.

Um total de 68.020 casos novos de coronavírus foram relatados nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde — o maior aumento diário desde 11 de outubro, de acordo com uma contagem da Reuters.

A Índia relatou uma disparada de casos, acima da marca de 60.000, durante três dias consecutivos, mas a elevação desta segunda-feira ainda ficou abaixo do pico de setembro de mais de 90.000 casos por dia.

O número total de casos desde que a epidemia começou, um ano atrás, ultrapassou a marca de 12 milhões, fazendo da Índia o país mais atingido depois dos Estados Unidos e do Brasil.

Alguns especialistas acreditam que a cifra real seria de mais de 300 milhões por causa dos exames insuficientes, mas que esta situação melhorou.

As mortes diárias aumentaram em 291 nesta segunda-feira, e até agora o vírus já matou 161.843 pessoas na Índia.

Maharastra, estado do oeste onde se situa a capital financeira Mumbai, registrou seu maior índice diário de aumento de casos: 40.414.

Vários estados impuseram restrições a reuniões públicas no festival hindu de Holi e no Shab-e-Barat, o Dia do Perdão muçulmano, que ocorreram no final de semana.

Em Nova Délhi, a polícia intensificou o patrulhamento para evitar reuniões públicas e comemorações, já que a capital testemunha um aumento de casos constante — foram 1.881 nas últimas 24 horas.