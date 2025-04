Imagem de satélite mostra o que pode ser o maior navio de guerra da Coreia do Norte; veja

Uma nova imagem de satélite da Maxar, é uma empresa de tecnologia espacial, mostra o que pode ser o maior navio de guerra já fabricado pela Coreia do Norte — possivelmente mais do que o dobro do tamanho de qualquer outra embarcação presente na frota do líder Kim Jong Un.

As imagens, capturadas pelos provedores de satélite independentes Maxar Technologies e Planet Labs em 6 de abril, mostram o navio em construção nas águas do estaleiro de Nampo, localizado na costa oeste da Coreia do Norte, cerca de 60 quilômetros (37 milhas) a sudoeste da capital Pyongyang.

Especialistas afirmam que as imagens revelam a construção em andamento de armamentos e outros sistemas internos do navio, que provavelmente é uma fragata guiada por mísseis (FFG, na sigla em inglês) projetada para carregar mísseis em tubos de lançamento vertical para uso contra alvos terrestres e marítimos.

"O FFG tem aproximadamente 140 metros (459 pés) de comprimento, o que o torna o maior navio de guerra fabricado na Coreia do Norte", afirmou o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Em comparação, os destróieres classe Arleigh Burke da Marinha dos EUA têm cerca de 155 metros de comprimento, e as fragatas classe Constellation, em construção, terão 151 metros.

A existência do navio não é surpresa.

O regime de Kim Jong-un tem se envolvido em uma rápida modernização das forças armadas, desenvolvendo uma gama de novas armas e testando mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir praticamente qualquer lugar nos EUA.

Apesar das severas sanções da ONU, que impõem limites rígidos ao acesso da Coreia do Norte a materiais e tecnologia para desenvolver essas armas, os analistas sugerem que os laços mais estreitos com a Rússia, desde o início da guerra na Ucrânia, podem estar ajudando o país a superar essas restrições.

Veja a foto: