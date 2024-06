Hunter Biden, filho de Joe Biden, começa a ser julgado por porte ilegal de arma nesta segunda

Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, Joe Biden, começará a ser julgado nesta segunda-feira por posse ilegal de arma, num caso que pode impactar a campanha de reeleição do democrata. As informações são da CNN.

Esta é a primeira vez na história americana que o filho de um presidente em exercício vai a julgamento. A acusação foi apresentada pelo Departamento de Justiça, especificamente por David Weiss, advogado especial nomeado no ano passado para supervisionar as investigações de Hunter Biden.

Hunter é acusado de comprar e possuir ilegalmente uma arma enquanto era viciado em drogas, uma violação da lei federal. Ele se declarou inocente das três acusações.

O julgamento pode durar de uma a duas semanas e está acontecendo em Wilmington, Delaware.

O que está em julgamento?

As duas primeiras acusações estão vinculadas à própria compra da arma.

Quando uma pessoa compra uma arma, ela deve preencher um formulário e afirmar que está legalmente autorizada a comprar a arma. Hunter Biden foi acusado de mentir nesses formulários.

Segundo a CNNA, essas perguntas incluem: Você foi condenado por um crime? Você é um fugitivo? Você está no país ilegalmente? E, o que é mais importante neste caso, você é um “usuário ilegal ou viciado em” drogas ilegais? Hunter Biden supostamente marcou a caixa que dizia “Não”.

A acusação número 3 refere-se à posse da arma. Também é contra a lei federal possuir uma arma se você estiver fazendo uso excessivo de drogas. Hunter Biden teve a arma durante 11 dias em outubro de 2018