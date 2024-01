EUA: aparição surpresa de filho de Biden tumultua audiência no Congresso

Uma aparição surpresa do filho do presidente americano, Joe Biden, tumultuou uma audiência parlamentar nesta quarta-feira, 10.

Uma comissão da Câmara dos Representantes que discutia durante a manhã uma resolução para responsabilizar Hunter Biden por obstruir as faculdades de investigação do Congresso foi interrompida quando o filho do presidente chegou, acompanhado de seu advogado.

Acusações

Hunter, que enfrenta duas acusações, uma delas por fraude fiscal, é acusado pelos conservadores de ter realizado negócios duvidosos na Ucrânia e na China, capitalizando as redes e o nome de seu pai.

Os republicanos também criticam Hunter por se recusar a participar de uma audiência a portas fechadas no Congresso sobre seus interesses financeiros no exterior. O filho de Biden quer uma audiência pública.

“Acho que Hunter tem que ser detido aqui mesmo e ir direto para a prisão”, disse a deputada republicana Nancy Mace, da Carolina do Sul. "Está aqui. Não parece muito assustado", comentou o deputado democrata Jared Moskowitz.

O deputado do Arizona Andy Biggs exigiu que seus colegas parassem de interromper a sessão e não se comportassem como "um bando de idiotas". Em seguida, quando a congressista Marjorie Taylor Greene, apoiadora de Trump, preparava-se para tomar a palavra, Hunter deixou o local.

O advogado Abbe Lowell disse que seu cliente é vítima de "uma cruzada política". Ele acusou os republicanos de quererem, por meio de Hunter, atacar seu pai, que busca a reeleição.