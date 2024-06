Mega Millions: loteria dos EUA vai sortear R$ 3 bilhões; brasileiros podem apostar

A Mega Millions, maior loteria dos Estados Unidos, acumulou e vai sortear m prêmio de US$ 560 milhões, o equivalente a R$ 2,9 bilhões na cotação atual. O próximo sorteio está previsto para acontecer na próxima terça-feira, 04.

Brasileiros também podem concorrer ao prêmio e não é necessário ser um cidadão americano ou residente para participar. Também não há limitação de quem pode receber a premiação.

Como apostar na loteria dos Estados Unidos?

Ao entrar no site da TheLotter, vá até a página da Mega Millions e escolha os números que deseja apostar: são cinco números principais de um espectro de palpites de 1 a 70, e um número adicional "Mega Ball" de 1 a 25.

Então,é só clicar em JOGAR na parte inferior da tela que representantes da TheLotter vão comprar um bilhete oficial em seu nome nos Estados Unidos. Ele ficará disponível na sua conta pessoal antes do sorteio ser realizado.

Como funciona a loteria dos Estados Unidos?

Se acertar os cinco números principais e o Mega Ball, levará para casa o jackpot da Mega Millions! Se você acertar apenas uma parte dos números, há outras 8 divisões de prêmios secundários. Enquanto os números ganhadores são sorteados de um tambor com bolas de 1 a 70, o número adicional Mega Ball é extraído de um globo separado com bolas de 1 a 25.

O ganhador tem duas opções na hora de receber a quantia. Caso ele escolha receber o valor integral, será pago em parcelas anuais por 30 anos. A outra opção, que costuma ser a mais aceita entre os vencedores, é a de receber um pagamento em dinheiro, inferior ao prêmio total. No caso do sorteio da próxima terça-feira, esse valor é de US$ 525,8 milhões.

O que acontece ao ganhar na loteria dos Estados Unidos?

Caso você ganhe, a TheLotter irá te avisar sobre seu prêmio através de um e-mail automático. Sua conta será creditada automaticamente com os seus ganhos. Você também pode ver o seu ganho e os dados do sorteio correspondente a qualquer hora na seção Ganhos da sua conta online.

Vale lembrar que o site não cobra comissões. Caso você não consiga viajar para retirar seu prêmio, as loterias americanas esperam até um ano para que o ganhador receba o valor.