Honduras pede prisão de ex-presidente após perdão de Trump

Juan Orlando Hernández: ex presidente de Honduras foi extraditado para os EUA após acusações de contrabando em abril de 2022. (Jorge Cabrera/Getty Images)
Repórter
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10h21.
A Procuradoria-Geral de Honduras emitiu um mandado de prisão internacional contra o ex-presidente Juan Orlando Hernández, libertado nos Estados Unidos após perdão concedido por Donald Trump.
O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, 9, pelo procurador-geral Johel Antonio Zelaya Alvarez, que solicitou à Interpol e ao governo hondurenho a execução imediata do mandado.“Fomos feridos pelos tentáculos da corrupção e pelas redes criminosas que marcaram profundamente a vida do nosso país”, afirmou Zelaya em publicação no X (antigo Twitter), ao citar o avanço de investigações sobre a campanha presidencial de Hernández em 2013.
As acusações têm origem no chamado Caso Pandora, envolvendo desvio de recursos públicos entre 2010 e 2013 para financiar campanhas eleitorais, por meio de fundações privadas ligadas a legisladores e aliados do então presidente.
Juan Orlando Hernández foi condenado a 45 anos de prisão por tráfico de drogas e armas nos Estados Unidos e cumpria pena em uma penitenciária federal na Virgínia Ocidental até ser libertado, na semana passada, por decisão de Trump.O perdão, oficializado em 1º de dezembro, ocorreu após Hernández enviar uma carta ao ex-presidente norte-americano em que se dizia vítima de “perseguição política” pela administração Biden, comparando seu destino ao do próprio Trump.
Segundo o Ministério Público de Honduras, o mandado internacional já estava previsto em documento de 28 de novembro — mesmo dia em que Trump mencionou publicamente a intenção de perdoá-lo — e inclui solicitação para que a Interpol realize “prisão imediata”, mesmo em caso de libertação pelas autoridades americanas.
O paradeiro atual de Hernández é incerto. Ele não aparece publicamente desde que deixou a prisão nos EUA, e nem a Interpol nem o governo hondurenho confirmaram sua localização.
A defesa de Hernández classificou o mandado como “manobra estritamente política” do partido no poder, o Libre. O procurador-geral Johel Zelaya foi indicado pela legenda, adversária histórica de Hernández e atualmente atrás nas pesquisas eleitorais.
Durante seu julgamento nos EUA, promotores afirmaram que o ex-presidente recebeu milhões de dólares em propinas de narcotraficantes, incluindo US$ 1 milhão de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder do cartel de Sinaloa. Ele também teria protegido organizações criminosas em troca de apoio político.
Hernández nega as acusações. Donald Trump, ao justificar o perdão, afirmou que a condenação foi uma “armação” do governo Biden. “Basicamente disseram que ele era um traficante de drogas porque era presidente. Eu olhei os fatos e concordei com eles”, declarou a jornalistas.
A causa de Hernández passou a ser defendida por nomes próximos a Trump, como o operador político Roger Stone, que ajudou a entregar a carta do ex-presidente hondurenho. Stone também assessora um dos candidatos da eleição presidencial de Honduras, Nasry Asfura, do mesmo partido de Hernández — e que recebeu apoio público de Trump.
*Com informações do O Globo