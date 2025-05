HarmonyOS Zhixing ultrapassa 100 mil carros entregues e expande produção com nova fábrica

A HarmonyOS Zhixing atingiu a marca de 100 mil veículos inteligentes entregues da linha Zhijie. O feito foi comemorado nesta terça-feira, 27, em uma cerimônia realizada em Wuhu, na China, que também marcou a inauguração de uma nova fábrica da marca.

Modelos e especificações da linha Zhijie

A linha Zhijie reúne modelos das séries S7 e R7, incluindo o Zhijie New S7, o Zhijie New S7 Ultra Sport, além de versões com motorização estendida e elétrica do Zhijie R7.

Em 17 de abril, a empresa lançou a nova versão do Zhijie R7, equipada com bateria de 53,4 kWh e autonomia total de 1.673 km pelo ciclo CLTC. A autonomia elétrica é de até 360 km.

O preço inicial é de 299.800 yuans, cerca de US$41.600. No mesmo evento, foi apresentado o Zhijie New S7 Ultra Sport, com bateria de 100 kWh, autonomia de até 703 km e preço a partir de 329.800 yuans (aproximadamente US$45.800).

Crescimento e perspectivas de mercado

De acordo com a empresa, os pedidos firmes da linha Zhijie já superam 130 mil unidades. A HarmonyOS Zhixing amplia sua presença no competitivo mercado de veículos inteligentes da China, sinalizando expansão e consolidação no setor automotivo.

A conquista de 100 mil veículos entregues e a inauguração da nova fábrica reforçam o avanço da marca no segmento de carros inteligentes.