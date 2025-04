Viagem de ônibus mais longa do mundo: conheça o trajeto

A viagem de ônibus mais longa do mundo é uma verdadeira aventura que atravessa milhares de quilômetros, conectando o Brasil ao Peru. O trajeto sai do Rio de Janeiro, passando por diversas cidades e paisagens deslumbrantes, e segue até Lima, a capital peruana.

Com uma duração de cerca de seis dias, o percurso atravessa três países, totalizando aproximadamente 6.500 quilômetros. Esta experiência única oferece aos passageiros uma oportunidade de vivenciar a diversidade cultural e paisagística da América do Sul a bordo de um ônibus confortável, mas com desafios que exigem preparação e disposição.

Entenda mais sobre a viagem e como se programar para fazê-la.

Quais as principais paradas do ônibus?

Por ser uma viagem tão longa, o trajeto conta com diversas paradas ao longo do caminho, tanto para o descanso dos passageiros quanto para o reabastecimento de combustível e controle de fronteiras. As principais incluem:

São Paulo (Brasil) : A primeira grande parada da viagem acontece em São Paulo, onde os passageiros podem esticar as pernas, almoçar e conhecer um pouco da cidade, se o tempo permitir.

Córdoba (Argentina) : Após atravessar o Brasil, o ônibus entra na Argentina, com uma parada estratégica em Córdoba. Essa cidade oferece uma pausa relaxante, além de ser um ponto turístico importante da região central da Argentina.

Mendoza (Argentina) : Famosa por suas vinícolas, Mendoza é uma das cidades mais aguardadas pelos passageiros. Durante a parada, os turistas podem aproveitar para conhecer um pouco da cultura local e degustar vinhos.

Deserto de Atacama (Chile) : Uma parada no deserto de Atacama é uma das mais impressionantes, com paisagens áridas e belíssimas ao redor. Aqui, os passageiros podem aproveitar o ambiente único para fotos e descanso.

Lima (Peru): O destino final da viagem, Lima é uma metrópole vibrante com rica história e gastronomia. Ao chegar, os passageiros podem explorar a cidade e aproveitar o clima costeiro.

Além de embarcar no Rio de Janeiro, é possível pegar o ônibus também em São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco.

Vale lembrar que durante essas paradas, o tempo de descanso pode variar, mas é fundamental que os viajantes aproveitem para explorar as cidades, experimentar a culinária local e descansar para as longas horas de viagem que ainda virão.

Qual o valor da viagem?

O valor do deslocamento pode variar de acordo com a temporada e a empresa responsável pela operação. Em média, o preço da passagem gira em torno de R$1000 a R$1500, dependendo da classe do serviço e da disponibilidade de assentos. As passagens podem ser compradas diretamente com as empresas de transporte que oferecem o serviço.

É importante lembrar que, devido à longa duração e às múltiplas paradas internacionais, o processo de compra pode envolver a apresentação de documentos e comprovantes de vacinas. Certifique-se de que está com todos os documentos em dia antes de embarcar.

5 dicas para fazer a viagem de ônibus mais longa do mundo

Para aproveitar o passeio sem passar sufoco, é importante ficar atento à algumas dicas. Veja:

Prepare-se fisicamente: Essa viagem envolve longos períodos dentro do ônibus, então é essencial estar fisicamente preparado. Use roupas confortáveis, faça alongamentos durante as paradas e mantenha-se hidratado. Se for preciso (ou prescrito por um médico), invista em meias de compressão, pois elas ajudam o sangue circular; Leve entretenimento: Durante as horas de viagem, é possível que o tédio tome conta, por isso, leve livros, músicas, filmes ou podcasts para tornar a jornada mais agradável; Cuide da alimentação: Embora haja paradas para refeições, é recomendável levar alguns lanches saudáveis e de fácil consumo para os momentos em que não for possível comer durante a viagem; Verifique os documentos: Como a viagem atravessa várias fronteiras, é essencial ter todos os documentos em mãos, como passaporte (ou documentos de identificação com foto) e vistos. Aproveite as paradas: As paradas são oportunidades de explorar novas cidades e culturas. Não se limite a descansar, aproveite para conhecer as atrações locais e tirar fotos das paisagens que a viagem oferece.

Por que você deve saber disso?

Saber como planejar e se preparar para uma aventura desse porte é importante para garantir uma experiência mais agradável e confortável. Para quem busca algo além das tradicionais viagens de avião, essa jornada terrestre oferece a oportunidade de se desconectar do ritmo acelerado das grandes cidades e viver uma experiência única, com direito a belas paisagens, novas amizades e memórias inesquecíveis.