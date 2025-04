Conheça a história do Cristo Redentor, um dos maiores cartões postais do Rio de Janeiro

O Cristo Redentor é, sem dúvida, um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro e do Brasil, conhecido mundialmente por sua grandiosidade e significado religioso.

Com 30 metros de altura, a estátua foi inaugurada em 1931 e está localizada no topo do morro do Corcovado, a 710 metros acima do nível do mar.

O monumento não apenas representa a cidade, mas também é um símbolo da religiosidade do povo brasileiro, além de ser uma das sete maravilhas do mundo moderno. Sua construção e o impacto que ele teve na história do Rio de Janeiro fazem dessa obra um marco cultural e turístico de relevância internacional.

Qual a história do Cristo?

A história do Cristo Redentor começou na década de 1920, quando surgiu a ideia de erigir uma estátua que simbolizasse a religiosidade do país e fizesse referência à fé católica predominante no Brasil.

A primeira sugestão foi feita por um grupo de intelectuais e religiosos cariocas, e, em 1921, a campanha para arrecadar fundos foi iniciada. A construção foi idealizada pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, mas o projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo francês Paul Landowski.

A obra levou cerca de nove anos para ser concluída e foi inaugurada em 12 de outubro de 1931, durante uma grande cerimônia religiosa que contou com a presença de milhares de pessoas.

Durante o período de construção, diversos desafios surgiram, como a necessidade de construir um sistema de transporte para levar os materiais ao topo do Corcovado.

É verdade que o Cristo Redentor foi um presente da França? Não, apesar desse boato ter ganhado força, o Cristo Redentor não foi exatamente um presente da França, embora esse país tenha tido um papel importante na sua criação. A campanha foi iniciada no Brasil e envolveu a arrecadação de fundos entre a população. Contudo, o projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo francês Paul Landowski, enquanto o engenheiro responsável pela obra foi o brasileiro Heitor da Silva Costa. O escultor francês fez o design da estátua, mas a execução foi realizada por uma equipe brasileira. Portanto, embora a França tenha contribuído com o design artístico da obra, o Cristo Redentor é, de fato, uma criação brasileira, idealizada e financiada pelos brasileiros, sendo uma homenagem à fé católica e ao Rio de Janeiro. Por que o Cristo fica no Rio de Janeiro?

A escolha do Rio de Janeiro para sediar o Cristo Redentor tem relação direta com sua importância como capital do país na época e a localização estratégica no topo do Corcovado, que proporciona uma visão panorâmica deslumbrante da cidade e da Baía de Guanabara.

Ademais, o Cristo Redentor está posicionado de forma a ficar visível de quase todos os pontos do Rio, tornando-se uma verdadeira referência para os habitantes e turistas.

Qual é o significado do Cristo Redentor?

Ele possui um grande significado simbólico. Para muitos, representa a fé cristã, a proteção divina e o amor universal. A imagem do Cristo de braços abertos transmite a ideia de acolhimento e paz, sendo um ícone de união e esperança, não apenas para os cariocas, mas para todos os brasileiros e visitantes que chegam ao país.

"Por ser um ícone histórico e cultural, o Cristo Redentor foi eleito uma das "Novas Sete Maravilhas do Mundo Moderno" em 2007, através de uma votação popular global. Separadamente, a paisagem cultural do Rio de Janeiro, que inclui o Corcovado e o Cristo Redentor, foi reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Mundial em 2012. Ambas as designações refletem sua importância para o Brasil e o mundo."

Como conhecer o monumento?

Para conhecê-lo, o visitante pode escolher entre várias opções de transporte. Uma das formas mais tradicionais é pegar o trem do Corcovado, que oferece uma experiência única, passando por áreas de mata atlântica.

O ingresso para o trem custa cerca de R$ 79,00 por pessoa. Além disso, há a opção de vans credenciadas pelo governo do Rio de Janeiro, com preços em torno de R$ 55,00 por pessoa, que oferecem transporte até o topo.

A visita ao Cristo Redentor é recomendada durante a manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas são mais amenas e a vista é mais clara, e vale lembrar que a alta temporada, entre dezembro e fevereiro, pode apresentar grandes filas e maior custo.

Já a baixa temporada, de março a novembro, tende a ser mais tranquila e com preços mais acessíveis. O horário de funcionamento é das 8h às 19h, todos os dias, exceto em condições climáticas adversas.

10 curiosidades sobre o Cristo Redentor

Antes de conhecer uma das maiores atrações turísticas do Brasil, vale a pena saber algumas curiosidades sobre ela. Veja:

1. Maior estátua Art Deco do Mundo

É a maior estátua do mundo no estilo Art Deco. Sua estrutura foi inspirada nas formas geométricas e nas linhas suaves que caracterizam esse estilo arquitetônico popular nas décadas de 1920 e 1930.

2. Peso e Tamanho Imensos

Pesa aproximadamente 1.145 toneladas e mede 30 metros de altura. Para se ter uma ideia da sua grandeza, a largura de seus braços estendidos é de 28 metros.

3. Feita de Pedras-Sabão:

A estátua é revestida por pedras-sabão, um material escolhido por sua durabilidade e resistência às intempéries do clima tropical do Rio de Janeiro. Isso ajuda a preservar o Cristo desde sua inauguração em 1931.

4. Construção com Desafios:

A construção foi um grande desafio para a engenharia da época. Durante a obra, a logística de transporte de materiais até o topo do Corcovado foi um dos maiores obstáculos, dado o relevo acidentado da montanha.

5. Abertura dos Braços como Símbolo de Acolhimento:

Os braços abertos do Cristo têm um forte simbolismo de acolhimento e proteção. A figura com os braços estendidos transmite a ideia de amor incondicional e recepção aos visitantes.

6. Financiamento Popular:

A ideia de construir a estátua partiu de religiosos e intelectuais brasileiros, e sua execução foi viabilizada por uma grande campanha de arrecadação de fundos, com doações da população católica do país.

7. Patrimônio Mundial da Humanidade

Em 2007, foi eleito uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo Moderno em uma votação global. Este reconhecimento popular destaca sua importância histórica, cultural e religiosa. (O local também faz parte da paisagem cultural do Rio de Janeiro, designada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2012).

8. Visita Presidencial Marcante:

A estátua recebeu visitas de diversas autoridades ao longo de sua história, incluindo presidentes como Getúlio Vargas (presente na época da inauguração) e Juscelino Kubitschek, ajudando a solidificar sua imagem como ícone nacional

9. Temporada de Restaurações

Em 2010, a obra passou por uma restauração significativa, onde foram feitas reparações nas pedras-sabão e reforços na estrutura metálica interna, além de melhorias no sistema de iluminação.

10. Visibilidade de Diversos Pontos da Cidade

O monumento é visível de vários pontos do Rio de Janeiro, como as praias de Copacabana e Ipanema, e até de algumas zonas periféricas, o que o torna um verdadeiro ícone para os moradores e turistas.

Por que devo saber disso?

Saber sobre a história e os detalhes da construção do Cristo Redentor é importante para quem planeja visitar o monumento, pois isso adiciona uma camada de significado à experiência. Ainda, compreender seu papel cultural e simbólico ajuda a valorizar ainda mais essa obra-prima da engenharia e da arte.

Com essas informações em mãos, os turistas podem aproveitar melhor sua visita, respeitar as regras locais e, quem sabe, ver o Rio de Janeiro sob uma nova perspectiva.