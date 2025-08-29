Guerra na Ucrânia 'ainda pode durar muitos meses', alerta chanceler alemão

A guerra na Ucrânia "ainda pode durar muitos meses", mas os aliados de Kiev "estão preparados" para manter sua ajuda, advertiu o chefe de Governo alemão, Friedrich Merz, nesta sexta-feira, 29, ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, no sul da França.

"Esta guerra ainda pode durar muitos meses. Estamos preparados para isso", declarou Merz, para quem "manter esta 'coalizão de voluntários'" é uma "prioridade" do eixo franco-alemão.

Segundo o chanceler da Alemanha, os cerca de 30 aliados da Ucrânia — sobretudo europeus — reunidos sob esta denominação estão "dispostos, em um amplo consenso, a ajudar a Ucrânia de forma muito concreta".

"Não abandonaremos a Ucrânia", reiterou Merz ao fim do conselho de ministro franco-alemão na cidade portuária de Toulon.

Os europeus retornaram de uma visita à Casa Branca afirmando que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, havia aceitado, durante um telefonema com Donald Trump, se reunir com o mandatário ucraniano, Volodimir Zelensky, nas próximas duas semanas.

Mas Merz constatou "que não há visivelmente nenhuma vontade por parte do presidente Putin de se reunir como o presidente Zelensky", visto que o chefe de Estado russo havia "planejado condições prévias absolutamente inaceitáveis".

Se o chefe de Estado russo não se encontrar com seu contraparte ucraniano até segunda-feira, como solicitado por Trump, significará que "o presidente Putin terá enganado" o dirigente americano, estimou Macron.