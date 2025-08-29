Mundo

Guerra na Ucrânia 'ainda pode durar muitos meses', alerta chanceler alemão

Apesar da preocupação, Friedrich Merz afirmou que os aliados do presidente ucraniano Volodimir Zelensky estão preparados para manter ajuda diante do conflito

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15h58.

A guerra na Ucrânia "ainda pode durar muitos meses", mas os aliados de Kiev "estão preparados" para manter sua ajuda, advertiu o chefe de Governo alemão, Friedrich Merz, nesta sexta-feira, 29, ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, no sul da França.

"Esta guerra ainda pode durar muitos meses. Estamos preparados para isso", declarou Merz, para quem "manter esta 'coalizão de voluntários'" é uma "prioridade" do eixo franco-alemão.

Segundo o chanceler da Alemanha, os cerca de 30 aliados da Ucrânia — sobretudo europeus — reunidos sob esta denominação estão "dispostos, em um amplo consenso, a ajudar a Ucrânia de forma muito concreta".

"Não abandonaremos a Ucrânia", reiterou Merz ao fim do conselho de ministro franco-alemão na cidade portuária de Toulon.

Os europeus retornaram de uma visita à Casa Branca afirmando que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, havia aceitado, durante um telefonema com Donald Trump, se reunir com o mandatário ucraniano, Volodimir Zelensky, nas próximas duas semanas.

Mas Merz constatou "que não há visivelmente nenhuma vontade por parte do presidente Putin de se reunir como o presidente Zelensky", visto que o chefe de Estado russo havia "planejado condições prévias absolutamente inaceitáveis".

Se o chefe de Estado russo não se encontrar com seu contraparte ucraniano até segunda-feira, como solicitado por Trump, significará que "o presidente Putin terá enganado" o dirigente americano, estimou Macron.

