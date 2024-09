Greve de trabalhadores da Aerolíneas Argentinas afeta 15 mil passageiros e 185 voos

A greve dos trabalhadores do setor aeronáutico da estatal Aerolíneas Argentinas, que exigem melhores salários, forçou a reprogramação de 185 voos e afetou cerca de 15 mil passageiros, segundo informaram fontes oficiais nesta sexta-feira.

Os sindicatos do setor anunciaram na quinta-feira a greve com uma paralisação total das atividades por nove horas, o que, no momento, está prejudicando as operações no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, em Ezeiza (província de Buenos Aires), o principal do país, e no Aeroporto Jorge Newbery, em Buenos Aires.

A Associação dos Trabalhadores das Companhias Aéreas Argentinas (AAA) disse em comunicado que havia “feito todos os esforços para evitar o conflito”, mas que não tinha escolha a não ser tomar essas medidas “até receber uma oferta adequada e que leve em conta a inflação”.

Em resposta, o presidente da Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, disse à emissora “Radio Mitre” que a greve é uma medida “selvagem” dos sindicatos “que não entenderam que a Argentina mudou”.

De acordo com Lombardo, os sindicatos interromperam as negociações por causa da recusa da empresa em dar aos pilotos um aumento de 70%, quando eles estavam oferecendo apenas 11%, e disse que os funcionários em greve têm um salário médio de 5,2 milhões de pesos (cerca de R$ 30 mil).

O chefe da empresa estatal detalhou que, entre os benefícios desfrutados pelos pilotos, estão a garantia de passagens de classe executiva para eles e suas famílias, traslados de suas casas e férias prolongadas, além de não trabalharem em aniversários.

O governo argentino também disse que a greve “carece de lógica”, já que as negociações salariais para chegar a um acordo ainda estão abertas.

“É uma greve que carece de toda lógica. Em nenhum momento as negociações para se chegar a um acordo foram encerradas e isso está afetando milhares de pessoas”, disse o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, em entrevista coletiva.

Os sindicatos justificaram a greve em vista do “nível salarial vergonhoso” dos trabalhadores e da “falta de vontade” da companhia aérea estatal da Argentina, da qual estão exigindo uma atualização salarial com base na alta inflação do país.

“Dada a evidente falta de vontade da Aerolíneas Argentinas de avançar em um aumento salarial que se ajuste aos indicadores inflacionários, aprofundaremos as medidas de ação sindical”, disse a Associação de Pilotos de Linhas Aéreas (APLA) em comunicado.

Anteriormente, os sindicatos realizaram assembleias nos aeroportos entre 19 e 30 de agosto, impedindo a operação normal da Aerolíneas Argentinas e de outras companhias aéreas, com dezenas de voos cancelados ou remarcados.