Governo Trump demite 1,3 mil funcionários do Departamento de Estado

O Departamento de Estado dos EUA demitiu mais de 1.300 funcionários públicos como parte de um amplo plano de reestruturação das contas do país.

Segundo o presidente Donald Trump, a medida irá reduzir a burocracia e promover uma modernização do Estado.

A medida foi colocada em vigor três dias após a Suprema Corte do país derrubar uma decisão anterior que impedia as demissões na esfera pública. Nesta sexta-feira, 11, o departamento começou a notificar os funcionários que seriam demitidos. Estima-se que, ao todo, mais de 1.100 servidores públicos e cerca de 250 oficiais do serviço exterior devem perder seus postos.

A ideia é reduzir a sobreposição e a duplicação de postos no departamento e otimizar seu funcionamento.

Reorganização por Rubio

A reorganização é liderada pelo Secretário de Estado Marco Rubio. O departamento pretende cortar 15% de sua força de trabalho interna, cerca de 18.000 funcionários.

A maioria dos funcionários públicos demitidos ficará em licença administrativa por 60 dias, e os funcionários do serviço exterior afetados pelos cortes ficarão em licença administrativa por 120 dias antes de se desligarem do departamento, de acordo com informações do The Wall Street Journal.