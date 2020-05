Governador de NY diz que mais uma região pode reabrir

Uma região do extremo oeste de Nova York que inclui as Cataratas do Niágara se tornará a sexta região do Estado que começará a reabrir os negócios, na terça-feira, por ter superado um último obstáculo relacionado ao rastreamento de contatos do novo coronavírus, disse o governador Andrew Cuomo.

Cuomo também disse, em entrevista coletiva diária, que incentivará equipes esportivas profissionais a disputar partidas sem torcedores e que o Estado apoiará a iniciativa, observando que ele mesmo gostaria de ver um jogo do time de futebol americano Buffalo Bills na televisão.

Cinco regiões de uma faixa extensa do centro e do norte de Nova York receberam autorização para iniciar a primeira fase da reabertura na sexta-feira, depois de cumprirem sete critérios relacionados a hospitalizações e contenção das infecções.

Cuomo disse que uma região do oeste que inclui os condados de Allegany, Erie e Niágara estará pronta para reabrir, começando com a construção e a manufatura e algumas operações de varejo na terça-feira, por ter alcançado um patamar de rastreadores de contatos.

Os rastreadores de contatos tentam encontrar todas as pessoas que interagiram com alguém que foi diagnosticado com Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, e são considerados cruciais para isolar pessoas expostas para conter a disseminação da doença.