“Golpe de estado” e “vergonha”: as reações no Twitter à invasão ao Capitólio

Na tarde desta quarta-feira (6), manifestantes pró-Trump invadiram o Capitólio, sede do Congresso americano, para impedir a sessão que reconheceria a vitória do democrata Joe Biden como presidente dos EUA. O rito, suspenso com a invasão, é o último passo antes da posse do presidente eleito. Alguns manifestantes estão armados e há relatos de que pelo menos uma pessoa foi baleada.

No Twitter, o presidente Donald Trump abaixou o tom que vinha adotando durante as últimas horas e pediu que os manifestantes se mantenham pacíficos. “Peço que todos no capitólio se mantenham pacíficos. Sem violência! Lembrem que NÓS somos o partido da Lei e da Ordem – respeitem a lei e os grandes homens e mulheres de azul. Obrigado!”, twittou o presidente, que mais tarde postou um vídeo mandando aos manifestantes para casa, mas ainda insistindo na tese de fraude eleitoral.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Um dos mais engajado nas tentativas de contestar o resultado das eleições na justiça, o senador republicano Ted Cruz também pediu que os manifestantes voltem a militar de maneira pacífica.

Those storming the Capitol need to stop NOW. The Constitution protects peaceful protest, but violence—from Left or Right— is ALWAYS wrong. And those engaged in violence are hurting the cause they say they support. — Ted Cruz (@tedcruz) January 6, 2021

“Isso é inacreditável e será usado para sempre contra os republicanos. Obrigada, Trump”, disse a advogada e jornalista americana Ann Coulter.

This is unbelievable. This will be used FOREVER against conservatives. Thank you, Donald Trump. https://t.co/gT4VszBlX8 — Ann Coulter (@AnnCoulter) January 6, 2021

Editor do The Atlantic, o jornalista Yoni Appelbaum chamou a invasão de golpe de estado.

This Is a Couphttps://t.co/G2g960oAtz — Yoni Appelbaum (@YAppelbaum) January 6, 2021

Deputado do Illinois, Adam Kinzinger também chamou os ataques de “golpe”.

This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

“Eu e minha equipe estamos bem”, disse o senador democrata Cory Booker. “É uma vergonha que Trump e seus aliados tenham permitido esse ataque violento à nossa democracia.”

My staff and I are safe. It’s disgraceful that Trump and his allies have enabled this violence and attacks on our democracy. Grateful to the Capitol Police for keeping us safe. — Sen. Cory Booker (@SenBooker) January 6, 2021

Nomeado por Biden para comandar a Secretaria de Transportes, o democrata Pete Buttigieg afirmou que os ataques ao Capitólio e ao processo democrático americano são consequências das palavras “do presidente e seus aliados”.

Words have consequences, especially the words of a president and his allies. Today those consequences include violent rioters attacking our Capitol to overthrow the American democratic process. This must end, and democracy must prevail. — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) January 6, 2021

Cientista político e colunista da revista Time, Ian Bremmer responsabilizou Trump diretamente pelos ataques.

A woman is in critical condition, shot in the Capitol Building. President Trump is directly and personally responsible for this violence. — ian bremmer (@ianbremmer) January 6, 2021

Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson também chamou as cenas de “vergonhosas”, pedindo uma transição de poder pacífica e ordeira.