Trump manda manifestantes para casa, mas insiste na tese de fraude eleitoral

Minutos após a invasão do Capitólio por seus apoiadores, Donald Trump publicou um vídeo no Twitter em que reafirma sua tese de que as eleições foram fraudadas. O presidente chamou seus apoiadores de “especiais” e disse entender como eles se sentem, mas afirmou que “nós precisamos de paz” e pediu que os manifestantes “voltem para casa em paz”.

Como você pode ver acima, o Twitter bloqueou qualquer tipo de interação com o vídeo publicado pelo presidente, como likes, retuítes e comentários, por ver no conteúdo um “risco de violência”. Até cerca de 15 mnutos após a publicação, o vídeo já tinha mais de 6 milhões de visualizações.