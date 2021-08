Furacão Henri vai atingir os Estados Unidos neste final de semana

A tempestade tropical Henri se transformou em furacão de categoria 1 neste sábado (21) e deve tocar o solo na costa nordeste dos Estados Unidos no domingo, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

"Embora se espere um certo enfraquecimento antes de tocar solo no domingo, Henri deve ter ou estar perto de ter força de furacão quando chegar às costas de Long Island e no sul da Nova Inglaterra", informou a instituição.

Com ventos de até 120 km/h atualmente, Henri provocará entre 7 cm e 15 cm de chuvas em toda a região e até 25 cm em alguns lugares, estimou o NHC, ao alertar sobre o risco de enchentes.

Uma parte do nordeste dos Estados Unidos, incluindo Nova York, foi colocada em alerta na sexta-feira por Henry, que poderia se tornar o primeiro furacão em 30 anos a chegar na costa de Nova Inglaterra.

"O último furacão que tocou solo em Nova Inglaterra foi Bob em 1991", disse à AFP Dennis Feltgen, porta-voz do NHC.

Esse furacão causou a morte de pelo menos 17 pessoas na costa leste.

Diante da ameaça, vários governadores pediram à população para ser prudente. Em Massachusetts, estado em que se encontra a cidade de Boston, o governador Charlie Baker pediu para "evitar as viagens desnecessárias", especialmente nos litorais.

No estado, onde todas as praias e parques estarão fechados entre sábado e segunda-feira, o furacão poderia provocar cortes de energia elétrica que afetariam entre 100.000 e 300.000 habitantes, segundo o escritório do governador.