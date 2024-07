França: pesquisas indicam reviravolta e liderança da centro-esquerda

Segundo as primeiras estimativas do instituto Ipsos com o grupo Talan para a France Télévisions, Radio France, France 24/RFI, as eleições na França passaram por uma reviravolta, com o partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) perdendo fôlego.

De acordo com os primeiros números, o vencedor do pleito foi a aliança Nova Frente Popular (NFP), formada pelos quatro maiores partidos da esquerda francesa, seguida da coalizão de centro-direita.

A estimativa da IFOP para a emissora TF1 é de que a Nova Frente Popular poderia ganhar 180-215 assentos no parlamento no segundo turno de votação, enquanto uma pesquisa Ipsos para a France TV projetou 172-215 assentos para o bloco de esquerda.

Uma pesquisa da Opinionway para a C News TV disse que a Nova Frente Popular ganharia 180-210 assentos, enquanto uma pesquisa Elabe para a BFM TV projetou uma faixa de 175-205 assentos para eles.

O bloco de centro do presidente Emmanuel Macron estava à frente do partido RN, de Marine Le Pen, na batalha pelo segundo lugar, de acordo com estas sondagens.

São necessários duzentos e oitenta e nove assentos para obter a maioria absoluta na Assembleia Nacional, que correspondeá Câmara de Deputados no Brasil.

Aliança contra a extrema direita

A aliança Nova Frente Popular (NFP), se formou após os resultados do primeiro turno,numa resposta para impedir uma vitória esmagadora de Le Pen e seus aliados, que se saíram melhor no primeiro turno.

As legislativas foram convocadas pelo presidente Emmanuel Macron após os resultados das eleições europeias em 9 junho, quando a extrema direita saiu vitoriosa.

