Países europeus 'permanecerão unidos' após ameaça de Trump sobre Groenlândia

Os países citados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em ameaças de novas tarifas caso rejeitem a ideia de Washington comprar a Groenlândia, reagiram neste domingo, 18, com uma declaração conjunta em defesa da unidade e da soberania.

Em nota, Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega e Suécia afirmaram que "as ameaças tarifárias minam as relações transatlânticas e correm o risco de provocar uma espiral descendente perigosa".

"Permaneceremos unidos e coordenados na nossa resposta. Estamos comprometidos com a defesa da nossa soberania", disseram. A Groenlândia é um território autônomo que integra o reino da Dinamarca.

Movimentações da Dinamarca

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca inicia neste domingo uma viagem oficial pela Noruega, Reino Unido e Suécia, três aliados próximos e integrantes da OTAN, com o objetivo de fortalecer a coordenação em torno da segurança na região do Ártico após as ameaças de Trump a respeito da Groenlândia.

Lars Lokke Rasmussen desembarca em Oslo ainda neste domingo. Na segunda-feira, segue para Londres e na quinta-feira conclui a agenda em Estocolmo.

Trump também acusou Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia de participar de um "jogo muito perigoso" ao enviarem um pequeno contingente militar para a Groenlândia, com o objetivo de preparar futuros exercícios em condições de frio extremo.

Trump volta a Davos em meio às tarifas

Já o presidente americano, retornará ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, entre 19 e 23 de janeiro, após desencadear a nova turbulência na ordem global.

Esta será sua primeira participação no evento em seis anos, em um momento marcado pela crescente crise decorrente de sua tentativa de assumir o controle da Groenlândia. Líderes presentes no encontro pretendem tratar de diversos temas ligados ao primeiro ano de Trump de volta ao poder, como tarifas aduaneiras, Venezuela, Ucrânia, Gaza e Irã.

Para Trump, porém, o foco será majoritariamente voltado aos Estados Unidos. O aumento do custo de vida tem gerado insatisfação entre os americanos, contrariando as promessas de inaugurar uma "era dourada". O cenário coloca seu partido sob risco nas eleições legislativas de meio de mandato, em novembro.

Por isso, parte de sua atuação em Davos deve ser dedicada a abordar a questão habitacional nos Estados Unidos. Um funcionário da Casa Branca afirmou à AFP que Trump apresentará iniciativas destinadas a reduzir os custos de moradia e destacará sua agenda econômica, descrita como responsável por colocar o país na liderança do crescimento mundial.