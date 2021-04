França impõe quarentena obrigatória a viajantes do Brasil e mais 3 países

O governo da França decidiu impor uma quarentena obrigatória de 10 dias para qualquer viajante que chegar no país vindo do Brasil, da Argentina, do Chile e da África do Sul. A medida valerá a partir do dia 24 de abril e tem prazo indefinido.

“Estes são os países mais perigosos em relação ao número de variantes existentes, especialmente o Brasil”, disse o ministro de relações exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, em entrevista ao canal France 3.

A medida da França busca conter uma nova onda de infecções no país por causa das variantes do coronavírus que circulam no Brasil e nos demais países. Os voos com origem do Brasil já haviam sido suspensos até o dia 23 de abril. Após esta data, passageiros terão de apresentar um teste negativo de covid-19 realizado nas últimas 36 horas.

O anúncio das novas medidas de quarentena foi feito na noite de sábado pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex. Em comunicado, o primeiro-ministro afirmou que as restrições são necessárias por causa da “disseminação incontrolada do vírus em certos países”.